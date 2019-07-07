التحرك الأبرز.. المناهضون لحكومة هونغ كونغ يتظاهرون أمام محطة قطار «صينية»

المحتجون في هونغ كونغ خلال سيرهم نحو محطة قطار في 7 يوليو 2019 (ا ف ب)

تجمّع آلاف المحتجين المناهضين للحكومة، الأحد في هونغ كونغ، أمام محطة قطار «مثيرة للجدل»، تنطلق منها القطارات السريعة المتوجهة إلى الصين القارية، بهدف مواصلة الضغط على حكومتهم المحلية الموالية لبكين.

وذكرت وكالة «فرانس برس»، أن هذا أبرز تحرك منذ اقتحام متظاهرين ملثمين ومعظمهم من الشباب لبرلمان المدينة وتخريبه في الأول من يوليو.

ويندد المعارضون بهذه المحطة التي كلف إنشاؤها مليارات اليورو، ويعتبرونها حصان طروادة الصين، لأن القانون الصيني يطبق في بعض أجزائها، خصوصًا المرتبطة بوكالات الهجرة والجمارك الصينية.

وتملك بكين سلطة قانونية على منصات المحطة التي تقع في شمال المدينة على بعد كيلومترات من الحدود مع الصين.

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وتشهد هونغ كونغ التي تعد مركزًا ماليًا دوليًا منذ أسابيع أزمة سياسية عميقة، حركها مشروع قانون يتيح تسليم أشخاص إلى الصين القارية. وأعرب السكان عن رفضهم للنص من خلال تظاهرات سلمية هائلة، لكن أيضًا من خلال سلسلة مواجهات عنيفة مع الشرطة.

وعلّق مشروع القانون، لكن ذلك لم يكن كافيًا لامتصاص غضب الشارع الذي ترجم إلى حراك أوسع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، والمناشدة بوقف الحدّ من الحريات في هذه المدينة شبه المستقلة، وفق الوكالة الفرنسية للأنباء.

وسار الآلاف بعد ظهر الأحد في شوارع حي «تسيم شا تسوي» المقصد الأساسي للسياح في الجزء القاري من هونغ كونغ.

ووصفت السلطات الصينية التظاهرات في هونغ كونغ بأنها «عنيفة»، ناتجة عن مؤامرة مدبرة من الخارج من أجل زعزعة استقرار الوطن الأم، وليس على أنها حراك شعبي كبير ضد السيطرة المتزايدة للصين على المدينة.

وتُفرض رقابة مشددة في الصين على المعلومات التي تنشر عبر الإنترنت، منظمة في إطار آلية «جدار الحماية العظيم» التي تدير من خلالها الحكومة الوصول إلى شبكة الإنترنت.



ونقلت «فرانس برس» عن إديسون البالغ من العمر 18 عامًا: «نريد أن نظهر للسياح، من ضمنهم السياح من البر الصيني، ما يجري في هونغ كونغ ونأمل أن يتمكنوا من نقل ذلك إلى الصين».

وقام سكان هونغ كونغ الذين يتحدثون أساسًا اللغة الكنتونية بإرسال رسائل عبر بلوتوث بلغة المندرين (المستخدمة في الصين القارية) على أمل أن تصل رقميًا إلى الزوار الصينيين.

ومستخدمًا مكبر صوت، ردد أحد المتظاهرين بلغة المندرين: «لماذا لا يزال هناك متظاهرون؟ لأن الحكومة لم تصغ إلينا». وكُتب على معظم اللافتات كلمات بالأحرف المبسطة المستخدمة في الصين بدل الأحرف التقليدية المعتمدة في هونغ كونغ وتايوان.

ويطالب المتظاهرون بإلغاء مشروع قانون الترحيل، وبفتح تحقيق مستقل باستخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والعفو للموقوفين واستقالة رئيسة الوزراء الموالية لبكين كاري لام.

ووضعت بكين كل ثقلها من أجل دعم السلطات، مطالبةً بفتح تحقيق جنائي بحق الأشخاص المتورطين بعمليات عنف. ووصل المتظاهرون إلى محطة «ويست كوولون» التي افتتحت في سبتمبر من أجل ربط هونغ كونغ بشبكة السكك الحديدة الصينية للقطارات السريعة. وأغلقت السلطات المحطة جزئيًا خشية أعمال عنف.

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ونشرت في محيط المحطة سواتر أمنية بلاستيكية معبأة بالمياه. وسمح فقط للمسافرين الذين كانوا يحملون بطاقات بالدخول إلى المحطة. وعلق بيع بطاقات جديدة.

وقال فنتوس لو وينغ هونغ أحد منظمي الاحتجاجات، لـ«فرانس برس»، إن المتظاهرين «سيسيرون بكل سلمي وعقلاني وراقٍ»، مؤكدًا أن ليس لديهم نية باحتلال المحطة لأن ما يحرك التظاهرات أساسًا هو الخوف من التسليم إلى الصين. وقال للحشد: «يمكن لكل أصدقائنا من البر الرئيسي أن يلحظوا مدى سلمية هذه التظاهرة». وسمحت الشرطة بالتجمع لكنها ناشدت بالهدوء.

وينص الدستور في هونغ كونغ على أن القوانين الصينية لا تطبق في المدينة، إلا في مجالات محددة مثل الدفاع.

وبموجب اتفاق تسليم هونغ كونغ بين لندن وبكين في عام 1997، تتمتع المدينة بحريات غير موجودة في باقي الصين، مثل حرية التعبير، استنادًا إلى مبدأ «بلد واحد ونظامان». لكن يرى كثر في المدينة أن هذه الحريات مهددة.

وفي السنوات الأخيرة، أثير القلق على خلفية اختفاء موظفي مكتبات معارضين عادوا وظهروا لاحقًا في البر الرئيسي، وسحب الأهلية من نواب معارضين وطرد صحفيين أجانب وإطلاق أحكام بالسجن بحق قادة الاحتجاج المؤيد للديمقراطية.

ورفضت بكين أيضًا السماح بانتخاب رئيس وزراء لهونغ كونغ بالاقتراع العام، كما طالب في عام 2014 المحتجون في حراك «ثورة المظلات».