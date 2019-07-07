إيران: سفينتنا المحتجزة في جبل طارق لم تكن متوجهة إلى سورية

سفينة بريطانية تجري دورية قرب ناقلة النفط العملاقة «غريس 1» في جبل طارق (ا ف ب)

قال عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني إن السفينة الصهريج الإيرانية التي اعترضتها السلطات البريطانية قبالة جبل طارق لم تكن متوجهة إلى سورية، بعكس ما تؤكده سلطات لندن.

وكانت القوات البريطانية اعترضت السفينة الإيرانية قبالة جبل طارق في أقصى جنوب إسبانيا، في عملية قالت طهران إنها «قرصنة». وبحسب ما أوردته «فرانس برس» عن سلطات جبل طارق، فإن اعتراض السفينة تم في المياه الإقليمية البريطانية لكن في منطقة تطالب بها إسبانيا التي تعتبر جبل طارق جزءًا من مملكتها.

لكن عراقجي صرح، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، في طهران أن السفينة «غريس1 كانت تنقل نفطًا إيرانيًا». وأضاف وفق ما نقلت أيضًا «فرانس برس»: «بعكس ما زعمت الحكومة البريطانية، فإن وجهة السفينة الصهريج لم تكن سورية (..) كانت متوجهة إلى مكان آخر»، دون أن يحددها.

وتابع المسؤول الإيراني أن «اسم الميناء السوري الذي أشير اليه (من قبل البريطانيين وهو بانياس) لا يملك رصيفًا قادرًا على استقبال» سفينة بهذا الحجم. وأكد عراقجي أن السفينة هي «ناقلة نفط عملاقة بطاقة مليوني برميل» وهي لذلك «لا يمكنها المرور عبر قناة السويس» للتوجه إلى البحر المتوسط.

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وقال فابيان بيكاردو رئيس حكومة جبل طارق: «نعتقد أن السفينة غريس1 تنقل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سورية وهي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سورية».

وطلبت إيران الإفراج «الفوري» عن السفينة لكن القضاء البريطاني سمح بتوقيف الناقلة حتى 19 يوليو، وفق ما أوردت «فرانس برس». وأكد عراقجي تصميم إيران على «نيل حقوقها» بكافة الوسائل، وعبّر عن الأمل في التوصل إلى حل «سريع» بالوسائل «الدبلوماسية» إذا لم يتم التوصل إلى حل قضائي.