انطلاق أول انتخابات عامة في اليونان في مرحلة ما بعد «صفقة الإنقاذ»

رئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس خلال تجمع انتخابي في أثينا، 5 يوليو 2019 (ا ف ب)

انطلقت في اليونان، اليوم الأحد، أعمال أول انتخابات عامة في مرحلة ما بعد «صفقة الإنقاذ»، والمتوقع أن يخسرها حزب «سيريزا» اليساري، بزعامة رئيس الحكومة أليكسيس تسيبراس، لصالح المعارضة المحافظة، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

فُتحت مراكز الاقتراع قرابة الساعة 7:00 صباحًا بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ) وستغلق الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي. ويبلغ عدد المسجلين على لوائح الاقتراع 9 ملايين و903 آلاف و864 ناخبًا، بحسب وكالة أنباء أثينا.

اقرأ أيضًا: 7 يوليو موعد الانتخابات المبكرة في اليونان

وكان رئيس الحكومة الحالي دعا في يونيو للانتخابات المبكرة في أعقاب خسارته في كل من الانتخابات الأوروبية والمحلية على يد حزب الديمقراطية الجديد في غضون أسبوعين.

وتظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب «الديمقراطية الجديدة» المعارض بفارق 10 نقاط على حزب سيريزا، وسط استياء واسع لدى اليونانيين إزاء فرض ضرائب أعلى على الطبقة المتوسطة. لكن رئيس الوزراء البالغ من العمر 44 عامًا أصر على أنّ قلب الأوضاع أمر ممكن في السّاعات الأخيرة. وقال أمام حشد في أثينا الجمعة: «يجب على الشعب اليوناني ألا يصوت فحسب، بل أن يتجنب سرقة تضحياته، وهي جريمة عظيمة ضد أجيال المستقبل».

وشكّل رئيس الحكومة الحالي في أعقاب الانتخابات العامة التي شهدتها البلاد في يناير 2015 حكومة ائتلافية مع حزب «اليونانيين المستقلين» الشعبوي اليميني المتطرف، على أساس وعود بوضع حد للتقشف، لم يحقق منها شيئًا.

وفي سبتمبر 2015 توجّه اليونانيون مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع مصوّتين لصالح حزب «سيريزا» الذي أعاد الكرة وتحالف مع حزب «اليونانيين المستقلين» لتشكيل الحكومة، هذا التحالف الذي استمر حتى يناير الماضي حين انسحب الأخير على خلفية معارضته الاتفاق الموقّع مع مقدونيا الشمالية.

ويتزعم حزب «الديمقراطيّة الجديدة» كيرياكوس ميتسوتاكيس، وهو مصرفي سابق وسليل عائلة سياسية يونانيّة بارزة.

اقرأ أيضًا: البطالة في منطقة اليورو تسجّل أدنى مستوى منذ 11 عامًا

وبعد ثلاث سنوات من تولي ميتسوتاكيس رئاسة الحزب المحافظ الذي قاده والده ذات مرّة، تعهد خريج جامعة هارفارد البالغ 51 عامًا والمستشار السابق لماكينزي، بتوفير وظائف «أفضل» من خلال تحقيق النمو والاستثمارات الأجنبية وتخفيض الضرائب وإزالة العقبات أمام قطاع الأعمال.

وتظهر استطلاعات الرأي فوز «الديمقراطية الجديدة» بما بين 151 و165 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 مقعد. ويُتوقع أن يتراجع عدد مقاعد «سيريزا» من 144 إلى ما بين 70 و82 مقعدًا.