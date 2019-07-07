إطلاق منطقة التبادل الحرّ القارية في أفريقيا اليوم

علم إريتريا وأعلام أخرى لدول أعضاء في الاتحاد الأفريقي قبل قمته في عاصمة النيجر نيامي، 3 يوليو 2019 (ا ف ب)

تُطلق دول الاتّحاد الأفريقي -بشكل رمزي- الأحد في نيامي، منطقة التبادل الحرّ القارّية (زليك) التي يُفترض أن تشكّل خطوة نحو «السّلام والازدهار في أفريقيا».

ويُتوقّع وصول زهاء 45 ألف شخص بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجريّة التي تمّ تزويدها بمطار جديد تمامًا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشقّ طرق واسعة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

ما هي زليك

في 30 مايو الماضي، بدأ سريان «اتفاق منطقة التبادل الحر القارية» وهو مشروع محوري للاتحاد الأفريقي يهدف رفع التجارة البينية الأفريقية 60% بحلول عام 2022، كما أعلن الاتحاد الأفريقي. لكن «المرحلة العملانية» فقد تقرر لها اليوم 7 يوليو خلال قمة الاتحاد في نيامي.

وتهدف منطقة التّبادل الحرّ إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين والسماح للدول الأفريقية بالخروج من ارتهانها لاستخراج المواد الأولية. ووقعت الاتفاق 52 دولة عضوًا في الاتحاد الأفريقي من أصل 55 دولة، منذ مارس 2018، لكن مع غياب نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة.

ويحتاج دخول الاتفاق حيز التنفيذ تصديق 22 عضوًا وإبلاغ المنظمة رسميًا بذلك. وحصل ذلك في 29 أبريل الماضي، ما فتح الباب لسريانه بعد 30 يومًا من ذلك، بحسب قوانين منطقة التبادل الحر، وقد تم ذلك أيضًا في مايو الماضي.

ولا تزال مفاوضات شاقة ومطولة تجري في الكواليس لتنفيذ خطّة المشروع الذي قد يشمل 55 دولة و1,2 مليار نسمة.

حدث تاريخي

وقال رئيس البلد المضيف (النيجر) محمّد إيسوفو، أحد أكثر المتحمّسين لمشروع منطقة التبادل الحرّ القارّية، وفق «فرانس برس»: «هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القارّة الأفريقيّة، منذ إنشاء منظّمة الوحدة الأفريقيّة في العام 1963». ويُفترض أن تبدأ في العام 2020 النشاطات في منطقة التّبادل هذه.

وقال مفوّض الاتّحاد الأفريقي للتّجارة والصناعة ألبرت موشانغا: «يجب تحديد جدول زمني حتّى يتمكّن الجميع من تأدية دوره في الإعداد للسّوق، لذا أوصَينا أن يكون التاريخ في الأوّل من يوليو 2020».

ويشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الأفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.

وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحرّ القارّية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الذين سيعملون على ملفَّي انعدام الأمن والتصدّي للاعتداءات الإرهابية.

وتشهد نيامي إجراءات أمنية مشددة استعدادًا للقمّة. وقال محمد بازوم وزير الداخليّة في هذه البلاد التي تواجه هجمات متكررة من جماعات مسلحة: «لدينا جهاز خاصّ يضمّ آلاف رجال» الأمن. وتخضع جميع الأماكن المتعلقة بانعقاد القمة لضوابط أمنية صارمة. وتم نشر جنود وعناصر شرطة ومدرّعات في النقاط الاستراتيجية بالعاصمة.