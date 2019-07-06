رئيس سريلانكا يرفض السماح للقوات الأميركية استخدام مرافئ بلاده

الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، 6 يونيو 2019 (فرانس برس)

رفض رئيس سريلانكا، اليوم السبت، السماح لحكومته بإبرام اتفاقية عسكرية مقترحة تسمح للقوات الأميركية باستخدام مرافئ بلاده، وأكّد الرئيس مايثريبالا سيريسينا أنّه يعارض مشروع اتفاقية حول وضعية القوات (سوفا) التي يتفاوض البلدان بشأنها من أجل تعزيز علاقتهما العسكرية.

والعلاقات متوترة بين الرئيس سيريسينا ورئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي المؤيد الغرب. وأبلغ سيريسينا تجمعًا عامًا في جنوب البلاد السبت «لن أسمح باتفاق يقوض استقلالنا وسيادتنا»، وتابع أن «العديد من الاتفاقات التي تتم مناقشتها حاليًا تلحق ضررًا ببلادنا».

وأكّد «لن أسمح بأي اتفاقية تسعى لخيانة الأمة. بعض القوات الأجنبية تريد أن تجعل سريلانكا إحدى قواعدها. لن أسمح لهم بالمجيء للبلاد وتحدي سيادتنا». وتسعى الاتفاقية إلى وصول متبادل للتسهيلات في المرافئ والسماح بدخول الأفراد العسكريين والمتعاقدين.

وشدد سيريسينا على أنّه لن تكون هناك اتفاقات ثنائية «ضد المصالح الوطنية لسريلانكا» طالما أنه باق في منصبه. وتنتهي ولاية سيريسينا في يناير المقبل. ولم يذكر سيريسينا القوى الأجنبية التي اتهمها بمحاولة كسب موطئ قدم عسكرية في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والبالغ عدد سكانها 21 مليون نسمة. لكنّ تصريحاته كانت إشارة مبطنة وغير مباشرة إلى الولايات المتحدة التي تسعى لتعزيز تعاونها العسكري القائم مع بلاده.

وأعلنت واشنطن، العام الماضي، منح 39 مليون دولار لتعزيز الأمن البحري في سريلانكا فيما تعزز الصين قبضتها الاستراتيجية على الجزيرة. ويأتي الاهتمام الأميركي المتزايد بسريلانكا في وقت تزيد الصين استثماراتها في مرافئ ومشاريع بنى تحتية أخرى في الجزيرة التي تعد مفتاحًا رئيسًا لطموحات بكين في إطار مبادرتها الاستراتيجية «الحزام والطريق».

وأوقفت واشنطن مبيعات الأسلحة لسريلانكا خلال ذروة تمرد التاميل الذي انتهى العام 2009. وانتقدت القوى الدولية بشدة سجل حقوق الإنسان لحكومة الرئيس السابق القوي ماهيندا راجاباكسي. فيما تعهدت الصين مواصلة تقديم المساعدات المالية، بما في ذلك القروض لسريلانكا رغم التحذيرات بشأن الديون المتزايدة للجزيرة الفقيرة.

وفي صيف 2017، منحت سريلانكا الصين حق انتفاع مرفأ استراتيجي لمدة 99 عامًا، بعد أن عجزت عن سداد ديون مستحقة عليها بقيمة 1.3 مليار دولار.