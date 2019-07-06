داعش يتبنى هجوما أوقع 7 قتلى في موزمبيق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 02:48 مساء
عسكريون في الموزمبيق في قرية هاجمها إرهابيون في نونديه، 13 يونيو 2018 (فرانس برس)

قتل سبعة أشخاص بينهم شرطي في شمال موزمبيق في هجوم تبناه تنظيم «داعش» بحسب ما أكدت مصادر محلية اليوم السبت. 

وقتل شرطي وستة مدنيين بينهم طفلان في هذا الهجوم مساء الأربعاء، في قرية لودينغو في مقاطعة نانغاد، كما أكد لوكالة «فرانس برس» مسؤول محلي من محافظة كابو ديلاغو شمال موزمبيق، دون تفاصيل حول الأسلوب الذي استخدمه المهاجمون.

وبدأ المسلحون الإسلاميون، منذ أكتوبر 2017، استهداف القرى المعزولة في كابو ديلاغو، وهي محافظة غنية بالغاز الطبيعي وغالبية سكانها من المسلمين. وقتل أكثر من 250 شخصاً في هذه الهجمات، وأجبر الآلاف على مغادرة منازلهم، رغم الحضور القوي للشرطة والجيش في هذه المنطقة الحدودية مع تنزانيا. 

وبحسب موقع مجموعة «سايت» الذي يرصد المواقع الجهادية، نشر تنظيم «داعش» مساء أمس الجمعة، بيانا يؤكد مسؤوليته عن هجوم الأربعاء. وهي المرة الثانية التي يتبنى فيها التنظيم هجوماً في شمال موزمبيق. 

وبحسب ترجمة «سايت»، أكد التنظيم أن «جنود الخلافة هاجموا ثكنات الجيش في نانغاد في شمال موزمبيق قبل يومين». وقال التنظيم إنه «اشتبك مع العسكريين وقتل وأصاب عدداً منهم بجروح وأجبر الآخرين على الفرار». 

وتبنى تنظيم «داعش» هجوماً آخر في شمال موزمبيق في 3 يونيو في قرية ميتوبي الواقعة على بعد 150 كلمً شرق نانغاد. 

وتتبع الشرطة والسلطات في البلاد قاعدة عدم التعليق على أنشطة المتمردين حتى لو أكد سكان محليون وقوع الهجمات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الفارس الليبي محمد الصغير بعد صراع مع المرض
رياضة محلية
اتفاق بـ38 مليار دولار لإتمام طلاق مؤسس «أمازون»
منوعات
ماليزيا توقف مغنية أميركية
ثقافة وفن
حفتر: بيع النفط حق حصري للمؤسسة الوطنية المسؤولة عن تشغيل وإدارة القطاع
ليبيا
«الصحة العالمية»: قرابة ألف قتيل منذ بدء الاشتباكات جنوبي طرابلس
ليبيا
إلغاء الدوري وإخفاق الأمم.. ضربتان في رأس الكرة الليبية
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: إدانات دولية منفردة وفشل جماعي في مجلس الأمن بعد «قصف تاجوراء»
ليبيا
السيسي وترامب يستعرضان هاتفيا الوضع في ليبيا
ليبيا
كونتي: السراج عليه مسؤولية اتخاذ الجهود اللازمة لمنع نشوب الأزمة الإنسانية
ليبيا
الرئيس بوتين: لدينا علاقات متوازية مع السيد حفتر والوفاق
ليبيا
في العدد 189: الصدى الدولي لمذبحة تاجوراء ورأي النقض المصرية في تعويضات عائلة ...
ليبيا
انتحار زوجة شابة في أجدابيا تأثرا بمقتل زوجها في «حرب العاصمة»
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الرجال الذين يتناولون الزبادي أقل عرضة لسرطان القولون