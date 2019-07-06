زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوب كاليفورنيا

صحراء موجافي بالقرب من مدينة كاليفورنيا في الولاية الأميركية التي تحمل الاسم نفسه،4 يوليو 2019 (فرانس برس)

أعلن المعهد الأميركي للجيولوجيا أن زلزالا شدته 7.1 درجة، ضرب جنوب كاليفورنيا، مساء أمس الجمعة.

وقال المعهد إن الزلزال وقع عند الساعة 20,19 أمس الجمعة (03,19 ت غ من السبت). ويأتي هذا الزلزال بعد يومين على هزة أرضية بلغت قوتها 6,4 درجات وضربت الخميس الماضي، ولاية كاليفورنيا حيث شعر بها السكان في منطقة واسعة، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعد كاليفورنيا هي الولاية التي تضم أكبر عدد من السكان في الولايات المتحدة.

وقال المعهد إن زلزال الخميس شكّل إنذارا بالزلزال الجديد. وتفيد معلومات بثتها شبكة "سي إن إن" أن زلزال الجمعة أقوى بـ11 مرة من الهزة التي سبقت.

وكانت عالمة الزلازل لوسي جونز تحدثت الخميس الماضي، عن احتمال وقوع زلزال أقوى في الأيام المقبلة. وقالت «لم نر بعد أكبر زلزال في هذه السلسلة» من الهزات الأرضية.