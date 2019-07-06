إقالة حاكم البنك المركزي في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 09:00 صباحا
حاكم البنك المركزي التركي مراد تشيتن كايا الذي أقيل من منصبه (ا ف ب)

أقيل حاكم البنك المركزي في تركيا وتم تعيين نائبه في منصبه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر السبت وأوردته وكالة «فرانس برس».

وينص المرسوم على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال محافظًا للبنك بدلاً من مراد تشيتن كايا الذي كان قد عُين في أبريل 2016. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.

وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخرًا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبّر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز الاقتصاد. وحدد البنك المركزي التركي معدل الفائدة الأساسية حاليًا بـ24%.

ويمر الاقتصاد التركي بمرحلة صعبة بتضخم بلغت نسبته 15,72% بالوتيرة السنوية في يونيو، بعد 18,71% في مايو. وقال البنك المركزي التركي إن حاكمه الجديد سيعقد مؤتمرًا صحافيًا في الأيام المقبلة.

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