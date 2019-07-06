الولايات المتحدة والصين تخططان لإجراء محادثات تجارية الأسبوع المقبل
القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يوليو 2019, 12:53 صباحا
مسؤولون أميركيون يعلنون الجمعة أن العمل جار لتحديد موعد لإجراء «محادثات تجارية رفيعة المستوى مع الصين الأسبوع المقبل عبر الهاتف، لكن حتى الآن لم تتم جدولة أي لقاء لمسؤولين أميركيين وصينيين وجها لوجه»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
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