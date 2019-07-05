بعد 10 سنوات على الاضطرابات في شينجيانغ.. التوترات الاتنية لا تزال قائمة

مبان في شينجيانغ يعتقد إنها معسكرات إعادة تأهيل يحتجز فيها الأويغور، 2 يونيو 2019 (فرانس برس)

أصبحت الاضطرابات الإثنية التي شهدها إقليم شينجيانغ، قبل 10 سنوات، وتعرض فيها سكان للطعن والضرب وحتى الحرق أحياءً ما أدى إلى سقوط 200 قتيل، مستحيلة اليوم في هذه المنطقة الصينية التي أضحت دولة بوليسية.

في الخامس من يوليو 2009 شهدت عاصمة الإقليم أورومتشي أعمال عنف غير مسبوقة عندما تعرض أفراد من إثنية الأويغور التركية والمسلمة لإثنية الهان التي تشكل غالبية في الصين (92%).

لكن في السنوات الأخيرة وبعد سلسلة جديدة من الاعتداءات الدامية، اتخذت السلطات تدابير جذرية ونشرت كاميرات وحواجز أمنية وأجهزة كشف المعادن وأخذت بيانات بيومترية.

كما يشتبه في أن تكون الصين وضعت نحو مليون شخص خصوصًا من الأويغور في معسكرات لإعادة التأهيل. وتنفي بكين هذه الأرقام وتتحدث عن «مراكز للتدريب المهني» للتصدي للتطرف الإسلامي.

وساهمت هذه التدابير في ترسيخ الأمن. والأسبوع الماضي أعلن نائب رئيس شينجيانغ إركين تونيازي وهو من الأويغور أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن أي هجوم إرهابي لم يسجل بعد في المنطقة منذ ثلاث سنوات.

وقال خبراء إن استيعاب الأقليات الإثنية المحلية خصوصًا المسلمة وعدم المساواة بين الهان والأويغور يساهم في تغذية الأحقاد. وقال رضا عصمت الأستاذ في جامعة ألبيرتا بكندا والأخصائي في العلاقات بين الإثنيات في شينجيانغ لـ«فرانس برس»: «هناك عدم ثقة متبادلة».

مظاهر خادعة لإنقاذ ماء الوجه

وأضاف: «مع التدابير الأمنية المشددة يمكنكم وقف أعمال العنف (...) لكن ذلك سيخلق لدى جيل من الأويغور نوعًا من مشاعر الريبة حيال إثنية الهان».

يذكر أن إقليم شينجيانغ شهد قبل عقود هجمات دامية نسبت إلى انفصاليين أويغور. لكن اضطرابات عام 2009 سجلت منعطفًا. وفي السنوات التي أعقبت «ازدادت» الانقسامات بين المجموعتين كما قالت جوان سميث فينلي الأخصائية في ثقافة الأويغور في جامعة نيوكاسل.

وأعلنت بعد أن زارت شينجيانغ العام الماضي «الأوضاع متوترة دائمًا. وكلها مظاهر خادعة لإنقاذ ماء الوجه».

ومعسكرات إعادة التأهيل زادت الهوة بين الأويغور والصينيين الهان. ووصفها نائب رئيس شينجيانغ الأسبوع الماضي في الأمم المتحدة بأنها «نجاحات سمحت للسكان بالابتعاد عن تأثير الإرهاب والتطرف».

وأعلن أشخاص أودعوا في المعسكرات أنهم أرسلوا إليها لمجرد إطلاق اللحى أو ارتداء النقاب. فيما روى رجل أعمال كزاخستاني أنه رأى سجناء مسلمين يرغمون على تكرار أناشيد وطنية كل صباح أو تناول لحم الخنزير.

ومنذ 2017 دمرت مساجد ومراكز عبادة مسلمة في شينجيانغ بحسب صور التقطتها أقمار اصطناعية.