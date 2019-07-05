هندوراس تحقق في كارثة غرق سفينة صيد قضى فيها 27 شخصًا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 12:11 مساء
نعوش ضحايا غرق مركب صيد في تيغوسيغالبا (ا ف ب)

أعلنت سلطات هندوراس أنها تحقق في الأسباب التي أدت إلى غرق سفينة لصيد السمك قضى فيها 27 شخصًا قبالة الساحل الشرقي لهندوراس المطل على البحر الكاريبي.

وغرقت السفينة الأربعاء في منطقة موسكويتيا النائية بعد إبحارها عقب رفع حظر الصيد الموسمي للكركند، وفق «فرانس برس». وبدأت العائلات في التعرف على الضحايا الخميس. وأحضرت الجثث إلى جرف رملي قبالة الساحل.

وقالت دائرة الطب الشرعي إن فريقًا من تسع خبراء أرسل إلى المنطقة للمساعدة في انتشال الضحايا.

وكان 91 شخصًا على متن السفينة «والي» التي تزن 70 طنًا عندما أبحرت من كابو غارسياس آ ديوس -في أقصى نقطة بشرق هندوراس على الحدود مع نيكاراغوا. وغرقت السفينة  قرب كايو غوردا، الجزيرة الصغيرة الواقعة إلى شمال شرق المنطقة التي أبحرت منها. وتم إنقاذ 55 شخصًا ولا يزال 9 أشخاص في عداد المفقودين.

وقال الصحفي المحلي جاسينتو مولينا، وفق «فرانس برس»: «من الواضح أن الكارثة حصلت لأن السفينة كانت محملة بأكثر من طاقتها». والمنطقة واحدة من أغرق المناطق في هندوراس، ولا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق البحر أو بالطائرة. وصيد الكركند مصدر مهم للرزق.

وقال مدير الملاحة التجارية خوان كارلوس ريفيرا إن السلطات علقت تصاريح الملاحة لما يصل إلى ثلاث سنوات للمراكب التي تنقل عددًا كبيرًا من الصيادين. وقال مولينا: «المراكب تتسع لـ30 أو 40 شخصًا، لكنهم يحملونها بأكثر من ضعف طاقتها».

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