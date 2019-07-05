«انتفاضة الفلاشا».. المحتجون يشتبكون مع شرطة الاحتلال الاسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 يوليو 2019, 01:43 صباحا

اشتبك محتجون مع شرطة الاحتلال الاسرائيلي في أنحاء عدة من الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1948،في أعقاب تشييع جثمان سلومون تيكا، البالغ من العمر 18 عاما، وهو شاب إسرائيلي من أصول إثيوبية قُتل على يد شرطي خارج الخدمة.

وناشد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحتجين «التوقف عن إغلاق الطرق»، مشيراً إلى أن طائفة اليهود الفلاشا «تواجه مشكلات في إسرائيل».

وكان عشرات الآلاف اليهود الإثيوبيين الذين يعرفون باسم الفلاشا قد نقلوا إلى إسرائيل في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، لكنهم واجهوا ما يصفونه "بتمييز ممنهج، وعنصرية، فضلاً عن الافتقار إلى التعاطف معهم في ما يواجهونه من صعوبات الحياة.

وتأتي حادثة تيكا بعد 6 أشهر من مقتل يهودا بيادغا وهو شاب إسرائيلي من أصل إثيوبي، يبلغ من العمر 24 عاما، وكان يعاني مرضا عقليا، وقد قتلته الشرطة بإطلاق النار عليه بعد أن هدد ضابطا بسكين حسب قول الشرطة وقد أدى مقتله لاندلاع مظاهرات في تل أبيب.

وفي مايو عام 2015 اندلعت مظاهرات بسبب قيام شرطيين أثنين بضرب جندي إسرائيلي من أصل إثيوبي وقد سجلت الحادثة بالفيديو وانتشرت على نطاق واسع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قانون جديد يجعل من الدوري الإيطالي «جنة» للاعبين في سوق الانتقالات
رياضة عالمية
الموافقة على مقترح إعادة غدامس إلى لائحة التراث العالمي
ليبيا
أميركا تعرقل إصدار بيان عن مجلس الأمن يدين قصف مركز المهاجرين في تاجوراء
ليبيا
بالفيديو.. ميسي يهاجم حكم «الكلاسيكو» ويشكك في اتحاد أميركا الجنوبية
رياضة عالمية
إنشاء 5 صالات رياضية بطرابلس
رياضة محلية
ليلة دامية في تاجوراء وإدانات دولية لمقتل وجرح عشرات المهاجرين
ليبيا
7 لاعبين تحت تهديد الاستبعاد في المنتخب الليبي
رياضة محلية
«فيسبوك» و«يوتيوب» تتصدّيان للعلاجات الزائفة على الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل المناضل محمد بشير المغيربي
ثقافة وفن
عادل إمام يتقدم نجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف (صور)
ثقافة وفن
وزير داخلية الوفاق لـ«بوابة الوسط»: طائرة ليست ليبية قصفت مركز إيواء تاجوراء
ليبيا
علي العيساوي: شكلنا فريق أزمة لمتابعة السوق وضمان توافر حاجات الليبيين
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب انتشار رائحة العادم داخل السيارة