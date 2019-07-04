4 قتلى و21 مفقودًا بغرق مركب في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 04 يوليو 2019, 12:02 مساء
غرق مركب على متنه باكستانيون (أرشيفية: الإنترنت)

لقي أربعة أشخاص حتفهم وفقد 21 آخرون، بعد غرق مركب في شمال غرب باكستان، كما أعلنت السلطات أن فرص العثور على ناجين ضئيلة.

وكان المركب يقل ركابًا في نهر السند بين منطقتي شانغلا وهاريبور في ولاية خيبر بختونخوا عندما غرق، وقال شرطي يدعى زهيد الله لوكالة «فرانس برس»: «كان هناك 38 شخصًا على متنه عندما حدث ذلك ونجا 13 شخصًا تمكنوا من السباحة حتى الضفة»، وأضاف: «عثرنا على أربع جثث في النهر هي لامرأتين وطفلين»، وأوضح أن جريان نهر السند «سريع جدًا» والنهر «عميق جدًا»، معتبرًا أن «هذا ما يقلل فرص النجاة».

ووقع الحادث في مكان ناءٍ ولم تتبلغ به السلطات بسرعة حسب المسؤول في الشرطة محمد علي باباخيل، الذي أكد الحصيلة الموقتة للضحايا. وقال لـ«فرانس برس» إن «الناس لم يعرفوا بالحادث إلا عندما مر زورق ركاب آخر في المنطقة». 

وأضاف باباخيل أن «عمليات الإنقاذ جارية لكن فرص النجاة ضئيلة»، مشيرًا إلى أن سكان شمال خيبر بختونخوا يلجؤون في أغلب الأحيان إلى النقل النهري لكسب الوقت؛ لأن العديد من الطرقات ليست ممهدة.

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