وفاة 27 شخصًا في غرق سفينة قبالة ساحل هندوراس

صيادون في البحر الكاريبي قبالة ساحل هندوراس، 14 مايو 2019، (ا ف ب)

لقى 27 شخصًا على الأقلّ حتفهم، وفقد تسعة آخرون، في غرق سفينة لصيد السمك قبالة الساحل الشرقي لهندوراس المطلّ على البحر الكاريبي، أمس الأربعاء، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال الناطق باسم جيش هندوراس، الكابتن خوسيه ميزا إن 55 شخصًا نجوا من السفينة التي غرقت في منطقة موسكويتيا النائية، بحسب الوكالة.

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وأوضح أن 91 شخصًا كانوا على متن السفينة التي تزن سبعين طنًا، وأبحرت من ميناء غراسياس آ ديوس في أقصى نقطة بشرق البلاد تقع على حدود نيكاراغوا.

ووقع الحادث بعد رفع حظر الصيد الموسمي للكركند. ولم يعرف سبب غرق السفينة بالقرب من جزيرة كايو غوردا على بعد حوالي 30 أو 40 ميلاً بحريًا من رأس غراسياس آ ديوس.