ترامب: يمكن للمهاجرين البقاء في بلادهم إذا لم تعجبهم مراكز الاحتجاز لدينا

مركز إيوا للمهاجرين في تكساس الأميركية، 2 يوليو 2019، (ا ف ب)

قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من شأن تقرير أعدّته إدارته وحذّرت فيه من «الاكتظاظ الخطير» في مراكز احتجاز المهاجرين، والظروف القاسية التي يعانون منها، قائلًا إنّ «المهاجرين غير الراضين عن هذه الظروف يمكنهم أن يبقوا في بلادهم»، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إذا لم يكن المهاجرون غير الشرعيين راضين عن الظروف في مراكز الاحتجاز التي تمّ بسرعة بناؤها أو تجديدها، فما عليكم سوى أن تقولوا لهم ألا يأتوا إلى هنا.. هذا الأمر كفيل بحلّ كلّ المشكلات».

اقرأ أيضًا: انقسامات داخل مجموعة العشرين بسبب ترامب

وأتت تغريدة ترامب بعد تقرير أعدّته وزارة الأمن الداخلي حذّرت فيه من تكدس آلاف المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة خلسة، داخل مراكز احتجاز، على أمل تأسيس حياة جديدة فيها.

وبحسب التقرير، فإنّ مراكز احتجاز المهاجرين في تكساس تشكّل خطرًا عليهم، ولا سيّما بسبب عدم قدرتهم على الاستحمام، وعدم حصولهم على وجبات طعام ساخنة أو ثياب لتبديل ملابسهم المتسخة، فضلاً عن فترات احتجازهم الطويلة. وزاد هذا التقرير من الضغوط التي تتعرض لها إدارة ترامب لإغلاق هذه المراكز والإفراج عن هؤلاء المهاجرين.