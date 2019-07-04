كوريا الشمالية تطلق سراح الطالب الأسترالي أليك سيغلي

رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون يلقي خطابا في سيدني، 18 مايو 2019، (ا ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن كوريا الشمالية أفرجت عن الطالب الأسترالي أليك سيغلي، وهو «سالم وفي صحة جيدة»، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال موريسون، «أبلغتنا كوريا أنه تم الإفراج عنه وغادر البلاد بسلام»، موجهًا الشكر إلى السلطات السويدية التي ساعدت في إطلاق سراح الطالب.

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سيغلي (29 عاما)، كان يقيم في بيونغ يانع، ويدرس الأدب الكوري في جامعة كيم إيل سونغ، أشهر مؤسسة تعليمية في كوريا الشمالية، كما يتولى إدارة شركة متخصصة بالرحلات إلى كوريا الشمالية.

وكتب مقالات عن مطاعم بيونغ يانغ وغيرها من المواضيع لحساب موقع «إن كاي نيوز» الأميركي، الذي يتخذ من سيول مقرا، ويقدم معلومات وتحليلات عن كوريا الشمالية.