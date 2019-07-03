نتنياهو: ترامب كان على علم بمهمة جلب الوثائق النووية الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 يوليو 2019, 12:59 صباحا
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. (رويترز)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مسبقا بما وصفته إسرائيل بمهمة للمخابرات في طهران العام الماضي للاستيلاء على وثائق نووية إيرانية سرية.

وقال نتنياهو، بينما كان يمنح يوم الثلاثاء جائزة الأمن القومي الإسرائيلي لفريق الموساد الذي استولى على تلك الوثائق، إنه «ناقش تلك العملية مع ترامب قبل تنفيذها وذلك عندما التقى معه خلال منتدى دافوس في يناير 2018»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

وقال نتنياهو خلال احتفال خلف الأبواب المغلقة، وفقا لنص نشره مكتبه، «سألني عما إذا كانت (الوثائق) خطيرة. أبلغته بأنه كان هناك خطر ليس بسيطا والنتيجة بررت هذا الخطر».

وأضاف نتنياهو أنه «عندما قدم لترامب في البيت الأبيض فيما بعد النتائج الرئيسية التي توصل إليها تحليل إسرائيلي لهذه الوثائق عبر الرئيس عن تقديره لهذه الجرأة».

وقال نتنياهو إنه «ليس لدي أي شك في أن ذلك ساهم في (جعله) يتحقق من صحة قراره بالانسحاب من هذا الاتفاق (النووي الإيراني) الخطير».

وكان نتنياهو أعلن في أبريل 2018 أن «فريقا من جهاز الموساد نجح في الاستيلاء على آلاف الوثائق السرية من إيران والتي أثبتت انتهاج إيران في السابق برنامجا للأسلحة نووية». واستند ترامب لتلك الوثائق عندما اتخذ قرارا في الشهر التالي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في عام 2015.

وتنفي إيران أنها سعت من قبل لامتلاك أسلحة نووية واتهمت إسرائيل باختلاق مهمة طهران والوثائق السرية.

وتصاعد التوتر في الخليج على مدى الأسابيع الماضية بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.

وقال مسؤولو الموساد إن عملية طهران نُفذت في فبراير 2018 لكن دون الكشف عن تفاصيل بشأن كيفية جلب الوثائق من إيران إلى إسرائيل.

وحصل على جائزة يوم الثلاثاء ستة ضباط إسرائيليين وهم أربعة رجال وامرأتان لدورهم في قيادة المهمة التي شارك فيها مئات آخرين، بحسب ما ذكر جوزيف (يوسي) كوهين رئيس الموساد خلال منتدى أمني دولي هذا الأسبوع.

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