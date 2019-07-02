إيطاليا تطلق سراح كارولا راكتيه «منقذة اللاجئين»

كارولا راكيته التي باتت تعرف بـ«منقذة اللاجئين». (وكالة الأنباء الألمانية)

أمر القضاء الإيطالي، بإطلاق سراح قائدة سفينة الإنقاذ الألمانية «سي ووتش 3» كارولا راكيته التي باتت تعرف بـ«منقذة اللاجئين».

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية «أنسا»، الثلاثاء، بأنه تم إطلاق سراح راكيته الخاضعة للإقامة الجبرية في إيطاليا، بعد جلسة استماع سابقة للمحاكمة في إيطاليا، حسب ما نقل موقع قناة «دويتشه فيله».

يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ ووضعت قائدتها، كارولا راكيته قيد الإقامة الجبرية، في مطلع الأسبوع بعد عدم امتثالها لأوامر السلطات الإيطالية ودخولها بالسفينة وعلى متنها 40 مهاجرًا لميناء لامبيدوزا.