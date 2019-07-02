وزير المالية البريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكلفنا 114 مليار دولار

وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يقول أمام لجنة برلمانية إن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يوجه «ضربة» للخزينة تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني (114 مليار دولار، 100 مليار يورو)، وفقًا لما نقلته، فرانس برس.