وزير المالية البريطاني: الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيكلفنا 114 مليار دولار
القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 07:37 مساء
وزير المالية البريطاني فيليب هاموند يقول أمام لجنة برلمانية إن الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يوجه «ضربة» للخزينة تصل إلى 90 مليار جنيه إسترليني (114 مليار دولار، 100 مليار يورو)، وفقًا لما نقلته، فرانس برس.
بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي