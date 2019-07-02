أكثر من 40 قتيلًا في نيجيريا إثر انفجار صهريج للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 06:48 مساء
النار تشتعل في صهريج وقود. (أرشيفية: الإنترنت)

لقى ما لا يقل عن 45 شخصًا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين بحروق في وسط نيجيريا إثر انفجار شاحنة صهريج بينما كان العديد من السكان يسرقون الوقود منها بعد تعرضها لحادث مرور، وفق ما قال مسؤول الثلاثاء.

وقال عليو بابا مسؤول لجنة السلامة على الطرق في ولاية بينو لوكالة «فرانس برس»، «لقد انتشلنا 45 جثة بينما أصيب 101 آخرون بحروق خطيرة».

وذكر راديو «فرنسا الدولي» أن الشاحنة انقلبت على أحد الطرق العابرة لقرية «أهومبي» في ولاية «بينو الوسطى»، مضيفًا أن السكان هرعوا لاستعادة الوقود المتسرب من الخزان عندما اشتعلت فيه النيران قبل الانفجار.

من جانبه، قال قائد المنطقة الفيدرالية للسلامة على الطرق في «بينيو» عليو بابا إنه تم انتشال 10 جثث على الأقل من تحت الأنقاض، كما أصيب أكثر من 50 شخصًا، معربًا عن مخاوفه من اكتشاف المزيد من الضحايا في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإنقاذ.

وتعد مثل هذه الحوادث شائعة في نيجيريا، حيث قتل في يوليو عام 2012 ما لا يقل عن 104 أشخاص وأصيب 50 آخرون أثناء محاولتهم استرداد الوقود من شاحنة صهريج بعد حادث وقع في ولاية «ريفرز» جنوبي البلاد.

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