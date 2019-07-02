بكين تؤيد التحقيقات الجنائية في هونغ كونغ بحقّ «مرتكبي أعمال عنف»

متظاهرون في مقر الحكومة في هونغ كونغ (ا ف ب)

نددت الحكومة الصينية بشدة، اليوم الثلاثاء، باقتحام متظاهرين البرلمان في هونغ كونغ، مؤكدةً تأييدها التحقيق الذي تجريه السلطات المحلية بهدف تحديد مسؤوليات «مرتكبي أعمال عنف».

وأعلن ناطق باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أن «هذه الأعمال الخطرة وغير القانونية تعطل دولة القانون في هونغ كونغ، وتقوض النظام الاجتماعي في هونغ كونغ وتهدد المصالح الأساسية في هونغ كونغ».

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وقال في بيان نشر على موقعه الإلكتروني وأوردته «فرانس برس»: «ندين ذلك بشدّة».

ودعت بكين في وقت سابق الثلاثاء إلى إجراء تحقيق جنائي فيما وصفته «بالتحدي الصارخ» لترتيب «دولة واحدة ونظامان» الذي سمح لهونغ كونغ بوضع قوانينها الخاصة ومنحها حقوقًا خاصة بما في ذلك حرية التعبير.

وبلغت الأزمة التي تضرب هونغ كونغ مستوى جديدًا الإثنين الذي تزامن مع ذكرى تسليم المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين العام 1997. وهي بدأت منذ أسابيع على خلفية قانون مثير للجدل يسمح بتسليم مطلوبين إلى الصين القارية.

واحتل متظاهرون مناهضون للحكومة الموالية لبكين، غالبيتهم من الشباب، مقر البرلمان في هونغ كونغ لساعات الإثنين. ورفع المحتجون رايات الحقبة الاستعمارية، وقاموا بتمزيق صور قادة هونغ كونغ، وألحقوا أضرارًا بمبنى البرلمان.

واستعادت شرطة مكافحة الشغب السيطرة على البرلمان بعد منتصف الليل بقليل. وأكدت بكين في بيان: «تأييد الحكومة المركزية بحزم لتحقيقات السلطات (في هونغ كونغ) الهادفة إلى تحديد المسؤوليات الجنائية لمرتكبي أعمال العنف».

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ودعا مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو أيضًا إلى «إعادة النظام الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بأسرع ما يمكن». وتشكل أحداث العنف هذه تحديًا للرئيس الصيني شي جينبينغ الذي لم يتدخل حتى الآن في إدارة رئيسة الحكومة المحلية في هونغ كونغ كاري لام للأزمة.

ونددت لام مساء الإثنين باقتحام البرلمان الذي اتصف بـ«العنف الشديد»، معتبرةً أنه تصرف «مسيء وصادم».