18 قتيلاً و4 مفقودين جراء هجوم على معسكر لجيش النيجر قرب الحدود مع مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 02:12 مساء

قُتل 18 جنديًا وفُقد أربعة جراء هجوم نفّذه جهاديون الإثنين على معسكر تابع لجيش النيجر في منطقة إيناتيس (غرب) قرب الحدود مع مالي، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في بيان الثلاثاء.

وجاء في البيان الذي أوردته «فرانس برس»: «في الأول من يوليو حوالي الساعة 14:30 (13:30 ت غ)، صدّ مركز إيناتيس العسكري المتقدّم، على الحدود مع مالي، هجومًا نفّذته عناصر إرهابية (...) الحصيلة الأولية هي التالية: من جهتنا، نأسف لسقوط 18 قتيلاً وفقدان أربعة أشخاص. من جهة العدو، شُلت حركة عدد من الإرهابيين ودُمرت شاحنة بضربات جوية بالإضافة إلى تدمير آليتين في داخلهما انتحاريون».

وتحدث البيان عن تلقي الجيش «دعمًا جويًا من الشركاء» الفرنسيين والأميركيين.

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