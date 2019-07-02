واشنطن تدين هجوم طالبان «الوحشي» في كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 12:54 مساء
مروحية إنقاذ تابعة للجيش الأفغاني (ا ف ب)

دانت الولايات المتحدة الهجوم «الوحشي» الذي شنّته حركة طالبان في كابل، الإثنين، بواسطة سيارة مفخّخة وأسلحة رشاشة وأسفر عن سقوط ستّة قتلى على الأقلّ وعشرات الجرحى، بينهم حوالي 50 تلميذًا أصيبوا من جرّاء تطاير الزجاج في مدارسهم.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ «هذا الهجوم الوقح يظهر ازدراء طالبان الوحشي بمواطنيها الأفغان الذين عبّروا مرارًا عن الحاجة الملحّة لإيجاد حلّ سلميّ للصراع».

وصباح الإثنين، قُتل ستّة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح، بينهم حوالي 50 تلميذًا، في هجوم بسيارة مفخخة وأسلحة رشاشة استهدف منطقة تضم منشآت حكومية وعسكرية في العاصمة كابل وتبنّته حركة طالبان.

وبحسب وزارة الداخلية، فإنّ الاعتداء أدّى إلى مقتل ستة أشخاص، هم عنصران من القوات الخاصة وأربعة مدنيين، أحدهم طفل. وتفاوتت حصيلة الجرحى بين 84 مدنيًا و116 جريحًا، حسب وزارة الصحة.

وبحسب وزارة التعليم، فإنّ حوالى 50 طفلاً أصيبوا بجروح من جرّاء الانفجار الذي أدّى إلى تطاير الزجاج في مدارسهم.

وأتى ردّ فعل البيت الأبيض بعيد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة تلفزيونية بثّت الإثنين، عزمه على الاحتفاظ بوجود استخباري «قوي» في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد الذي اعتبره أشبه بجامعة «هارفرد بالنسبة للإرهابيين».

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «كنت أتمنى لو كان بإمكاني أن أغادر (أفغانستان) بكل بساطة، لكنّ المشكلة هي أنّ هذا البلد يبدو أشبه بمختبر للإرهابيين (...) أسمّيه هارفرد الإرهابيين».

وأكّد الرئيس الأميركي أنّه حتّى بعد سحب كل الجنود الأميركيين من هذا البلد «سنبقي هناك على وجود استخباري قويّ للغاية، أقوى بكثير ممّا قد يظنّ المرء عادة، لأنّ هذا أمر مهم للغاية».

وبثّت مقابلة ترامب مع الشبكة الإخبارية الأميركية في نفس اليوم الذي أعلن فيه مسؤولون أميركيون وألمان أنّ أطراف النزاع الأفغان، بمن فيهم حركة طالبان، سيجتمعون بدءًا من الأحد في قطر في محاولة جديدة للتوصّل إلى حل سياسي وإنهاء نحو عقدين من التدخّل العسكري الأميركي في هذا البلد.

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