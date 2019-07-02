مون يشيد بلقاء ترامب وكيم باعتباره نتيجة «مُخيلة مذهلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يوليو 2019, 10:51 صباحا
ترامب وكيم جونغ أون قبل لقائهما في المنطقة المنزوعة السلاح (ا ف ب)

أشاد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن، اليوم الثلاثاء، باللقاء الثالث بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي جرى الأحد في المنطقة المنزوعة السلاح، باعتباره كان نتيجة «مُخيلة مذهلة» ونهجًا خارجًا عن التقاليد.

اقرأ أيضًا: كوريا الشمالية: لقاء ترامب وكيم كان «تاريخيًا ورائعًا»

وجرى لقاء عفوي بين القادة الثلاثة الأحد في قرية بانمونجوم التي شهدت توقيع الهدنة بين الكوريتين، وأصبح ترامب أول رئيس أميركي يطأ أراضي كوريا الشمالية، واتفق مع كيم على استئناف المحادثات على المستوى العملي بعد تعثرها منذ فشل قمتهما الثانية في هانوي في فبراير.

وعرض ترامب على كيم، في تغريدة السبت، أن يلتقيه على الحدود بين الكوريتين لـ«تبادل التحية»، فسارع كيم إلى الاستجابة للعرض.

وأثنى مون على مبادرة ترامب وكيم وقال: «هذا الاقتراح الاستثنائي والتجاوب الجريء معه هو نتيجة مخيلة مذهلة تتخطى المعقول» مضيفًا: «هذا لا يخطر في البال في ظل الخطاب الدبلوماسي القائم».

اقرأ أيضًا: خمسة أسئلة حول لقاء ترامب وكيم

ورأى مون الذي لطالما دعا إلى التفاوض مع الشمال أن اللقاء هو «عمليًا إعلان نهاية العلاقات العدائية وبداية حقبة من السلام التام». ولعب مون دورًا كبيرًا في ترتيب القمة الأولى بين ترامب وكيم في سنغافورة العام الماضي، والتي كانت أول لقاء بين رئيس أميركي في المنصب وزعيم لكوريا الشمالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تلغي معسكر منتخبها في تركيا
رياضة محلية
من بين 600 مشروع عالمي ..«أجوكو» تفوز بجائزة «شلمبرجير» للإنجاز
ليبيا
صحف فرنسية تكشف سيناريوهات وأسباب غيرت قواعد اللعبة في «حرب العاصمة»
ليبيا
مطالبات بتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي من ضرائب الأصول الليبية ببريطانيا
ليبيا
حرب تصريحات حول أسرى معركة غريان.. «الموقتة» تؤكد تصفيتهم و«الوفاق» تنفي
ليبيا
تونس..نجل السبسي يوضح الحالة الصحية لوالده ويحدد موعد مغادرته المستشفى
عربى
السيسي يؤكد لبوتين أهمية «دعم الجيش الليبي في مواجهة الإرهاب»
ليبيا
إردوغان يرد على بيان القيادة العامة بشأن السفن والطائرات التركية
ليبيا
سلامة يعلن تسلمه مبادرات سياسية من حفتر والسراج و«أطراف أخرى»
ليبيا
باشاغا يشيد بدور الجويلي في «تحرير غريان»
ليبيا
أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مؤشرات تدل على تلف طرمبة المياه في سيارتك