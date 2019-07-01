الولايات المتحدة: لن نسمح أبداً لايران بتطوير سلاح نووي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 11:01 مساء

أكد البيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تسمح أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية، بعدما أعلنت طهران أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015.

وأفاد بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام «ستستمر أقصى الضغوط على النظام الإيراني حتى يغير قادته مسارهم (...) والولايات المتحدة وحلفاؤها لن يسمحوا أبدا لإيران بتطوير أسلحة نووية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتابع البيان «كان من الخطأ، في الاتفاق النووي الإيراني، السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أي مستوى».

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