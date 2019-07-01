الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تجاوز مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ الحدّ المسموح به

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 يوليو 2019, 05:17 مساء

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المكلفة التحقق من تطبيق طهران الاتفاق النووي الموقع عام 2015، أن مخزون طهران من اليورانيوم المخصبّ تجاوز الحدّ المسموح به، بحسب المتحدث باسم الوكالة الأممية، وفقا لـ«فرانس برس».

وقال المتحدث في تصريح مكتوب الاثنين بعيد إعلان طهران تجاوز مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 3,67% المخزون المحدد بموجب الاتفاق النووي، إن «الوكالة تحققت في الأول من يوليو من تجاوز مجمل مخزون (طهران) من اليورانيوم المخصّب الـ300 كلغ، والمدير العام للوكالة يوكيا أمانو أبلغ مجلس الحكام بذلك».

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