تفجير وسط كابل يُسجل أول قتيل

الناطق باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين (إلى اليسار) في صورة له تعود إلى العام 2001 (ا ف ب)

ارتفع عدد ضحايا تفجير كابل الذي وقع صباح اليوم الإثنين إلى قتيل فضلاً عن 65 مصابًا بينهم تلاميذ مدرسة، في هجوم تم بسيارة مفخخة، تلاه مهاجمة مسلحين مبنى في منطقة وسط المدينة تضم مباني حكومية وعسكرية في اعتداء تبنته حركة «طالبان».

ويأتي ذلك فيما استؤنفت جولة محادثات جديدة بين ممثلين أميركيين وحركة «طالبان» في الدوحة السبت سعيًا لوضع حد للنزاع في أفغانستان.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الطبيب وحيد الله ميار أن شخصًا واحدًا قُتل في الاعتداء، فيما «وصل عدد الجرحى إلى 65 جريحًا بينهم 9 أطفال»، مضيفًا أن «فرقنا الطبية والجراحية» تسلمت معالجة المصابين. وحذر من أن عدد القتلى قد يرتفع.

وأعلنت إدارة مستشفى الطوارئ في كابل أن «بين الجرحى أطفالاً كانوا ذاهبين إلى المدرسة». وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي الأطفال في المستشفى بزيهم المدرسي، مصابين بالصدمة وهم لا يزالون يحملون كتبهم المدرسية عند وصولهم لتلقي العلاج.

والتفجير الذي وقع في حي بولي محمود خان استهدف «مركزًا لوجستيًا وهندسيًا لوزارة الدفاع» كما قال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان، مضيفًا أن «عددًا كبيرًا من المهاجمين» اقتحم لاحقًا هذا المبنى.

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ولم تؤكد السلطات بعد ما قاله مجاهد عن استهداف مركز لوزارة الدفاع. وحلقت مروحيات في موقع الانفجار، وسمع تبادل إطلاق نار متقطع فيما ارتفعت سحب الدخان فوق المكان.

وأعلن الناطق باسم الشرطة، فردوس فارامارز، لـ«فرانس برس» أن «المهاجمين متواجدون قرب برج قلبهار (الذي يضم مركزًا تجاريًا وشققًا سكنية). المنطقة مغلقة». وأضاف: «توجد أماكن سكنية في موقع الهجوم، وأجلت قوات الأمن العديد من الأشخاص المحاصرين».

وأوضح من جهته الناطق باسم وزير الداخلية، نصرت رحيمي، أن الاعتداء بدأ بتفجير سيارة مفخخة «ثم هاجم مسلحون مبنى. تطوق القوات الخاصة للشرطة الموقع». كما أكد لاحقًا أن مهاجمًا واحدًا على الأقل قد قتل.

وكان الموظف الحكومي زاهر عثمان متواجدًا في مكتبه الواقع على بعد نحو 150 مترًا من موقع التفجير وأصيب بجروح طفيفة بسبب شظايا. وقال لـ«فرانس برس»: «عندما فتحت عينيّ، وجدت المكتب مليئًا بالدخان والغبار وكل شيء كان محطمًا، وزملائي يصرخون».

ويضم الحي المستهدف الاتحاد الأفغاني لكرة القدم والاتحاد الأفغاني للكريكت، إضافة إلى مبان عسكرية.

وأعلن الناطق باسم اتحاد كرة القدم شمس أميني، لـ«فرانس برس»: «وقع انفجار كبير قرب بوابة مبنى الاتحاد». وأضاف: «بعض زملائنا في الداخل، وردنا وقوع جرحى. لا نعرف ما إذا دخل مهاجمون المبنى».

والتفجير قريب أيضًا من مكاتب شبكة «شامشاد تي في» التي أوقفت بثها لفترة وجيزة قبل أن تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضرارًا جسيمة. وقال المذيع هشمت ستاكينازي الذي يعمل في القناة لـ«فرانس برس»: «كنت مرتعبًا».

وكتب رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبدالله عبدالله، في تغريدة، أن الاعتداء الذي وقع الإثنين: «يظهر الطبيعة الإجرامية» لحركة «طالبان».

مفاوضات في الدوحة

وتبنت «طالبان» الاعتداء الجديد الذي يتزامن مع استئناف «طالبان» والولايات المتحدة محادثات جديدة السبت في الدوحة من أجل البحث عن حلّ للنزاع الأفغاني، على ما أعلن مصدر من «طالبان».

وفيما كان الاعتداء جاريًا، أكد ناطق باسم «طالبان» في الدوحة أن الحركة لن تتفاوض مع الحكومة في كابل. وكتب سهيل شاهين على «تويتر»: «عند تحديد جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية بحضور المراقبين الدوليين، حينها فقط سنبدأ المحادثات مع الطرف الأفغاني، لكن لن نتفاوض مع إدارة كابل على أساس أنها حكومة».

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وبدأ الطرفان جولة المباحثات الجديدة في وقت تسعى واشنطن لتحقيق اختراق فيها قبل الانتخابات الأفغانية المقررة في سبتمبر. وكتب الناطق باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، على «تويتر» الأحد: «الجولة السابعة من المباحثات بين ممثلي الولايات المتحدة والفريق التفاوضي للإمارة الإسلامية بدأت في الدوحة».

وبدأ الطرفان جولة المفاوضات السابعة مع ورود أنباء عن مقتل 25 عنصرًا من ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية في هجوم لطالبان في شمال البلاد. وحصل الهجوم في منطقة نهرين في ولاية بغلان قبيل فجر السبت حين تدخل عناصر الميليشيا لإنقاذ مجموعة من الجنود المحاصرين من مسلحي «طالبان».

وبعيد ساعة ونصف ساعة تقريبًا على إعلان مجاهد عن استئناف المباحثات، نشر المتحدّث نفسه شريط فيديو على تويتر ظهرت فيه مجموعة رجال، بعضهم مسلحون ومقنّعون، جالسين حول شلال وهم ينشدون «أفغانستان الجميلة».

وقد يسفر الاتفاق المحتمل عن سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان التي غزتها في العام 2001، في مقابل تعهد «طالبان» عدم تحويل البلاد لملاذ آمن للجماعات المتشددة كما كان الحال مع القاعدة قبل اعتداءات 11 سبتمبر 2001.

وتركزت المحادثات في جولاتها السابقة على محاور أربعة هي: مكافحة الإرهاب، وجود القوات الأجنبية، الحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم. وتصرّ «طالبان» على مغادرة القوات الأجنبية ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابل.

وأعرب وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارة إلى كابل الأسبوع الماضي عن أمله في التوصل إلى اتفاق سلام مع «طالبان»: «قبل الأول من سبتمبر».