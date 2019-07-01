انفجار ضخم يهز وسط العاصمة الأفغانية

هجوم انتحاري في وسط كابول تسبب في مقتل 90 شخصًا، 1 يونيو 2017، (الإنترنت)

هز انفجار قوي وسط كابل، صباح اليوم الإثنين، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، من غير أن يُعرف في الوقت الحاضر إن كان أدى لوقوع ضحايا.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، في رسالة إلى وسائل الإعلام «وقع انفجار في حي بولي محمود خان في كابل، وسنعطي المزيد من التفاصيل لاحقًا».

ووقع الانفجار في ساعة زحام، قرب مكاتب شبكة «شامشاه تي في»، التي أوقفت بثها لفترة وجيزة، قبل أن تنقل مشاهد عن مكاتبها التي تلقت أضرارًا جسيمة. ويقع في الحي ذاته الاتحاد الأفغاني لكرة القدم واتحاد الكريكت، إضافة إلى مبانٍ عسكرية.

وجاء الانفجار في الوقت الذي باشرت فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان جولة محادثات جديدة في الدوحة؛ سعيًا لوضع حد للنزاع في أفغانستان، وفق ما أفاد مصدر في الحركة المتمردة.

وتزامن استئناف المفاوضات مع هجوم نفذته حركة طالبان وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 25 عنصرًا من ميليشيا موالية للحكومة.

وبدأت المحادثات في سبتمبر الماضي، وتتركز على محاور أربعة هي: «مكافحة الإرهاب، وجود القوات الأجنبية، الحوار بين الأفغان والتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم»، وتصرّ طالبان على مغادرة القوات الأجنبية ورفضت التحدث مع الحكومة الأفغانية في كابل.