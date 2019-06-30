كيم جونغ أون: العلاقات «الرائعة» مع ترامب «تساعدنا على تجاوز العقبات»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 09:52 صباحا
الرئيس الأميركي خلال لقائه الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة (ا ف ب)

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأحد، أن العلاقة «الرائعة» التي تربطه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب ستساعدهما على تجاوز العقبات، في وقت يخيّم الجمود على المفاوضات النووية بين البلدين الخصمين تاريخيًا.

وقال كيم وفق «فرانس برس»: «أنا مقتنع بأن علاقتنا ستساعدنا على تجاوز العقبات التي تقف في طريقنا»، مضيفًا بينما أجرى الزعيمان محادثات في المنطقة المنزوعة السلاح أن علاقتهما الجيّدة جعلت من ترتيب اللقاء «خلال ليلة» أمرًا ممكنًا.

ودخل الرئيس الأميركي أراضي كوريا الشمالية سيرًا على الأقدام، الأحد، في خطوات تاريخية إلى جانب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وعبر ترامب الحدود الفاصلة بين الكوريتين في قرية بانمونجوم حيث تمّ توقيع الهدنة العام 1953. ولم يدخل يومًا أي رئيس أميركي الأراضي الكورية الشمالية.

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