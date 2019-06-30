ترامب يصل إلى المنطقة المنزوعة السلاح قبيل لقاء مرتقب مع زعيم كوريا الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 30 يونيو 2019, 08:51 صباحا

وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إلى المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسّم شبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلن البيت الأبيض، قبيل لقاء تاريخي منتظر مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقبِل كيم في اللحظة الأخيرة بدعوة عفوية وجهها إليه الرئيس الأميركي قبل يوم واحد عبر تويتر للقائه في المنطقة المنزوعة السلاح، في وقت لا تزال المفاوضات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي متعثرة منذ القمة الأخيرة التي عقدها الزعيمان في فيتنام في فبراير. ووقف ترامب الذي يرافقه الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن وعسكريون أميركيون على منصّة تطل على الأراضي الكورية الشمالية.

وقبل وقت قصير، أعلنت كوريا الجنوبية أن كيم قبِل الدعوة العفوية التي وجهها إليه ترامب السبت للقائه على الحدود. ولم يلتقِ أي رئيس أميركي يومًا بزعيم كوري شمالي على الحدود التي تحمل قيمة رمزية خاصة تعود لحقبة الحرب الباردة.

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