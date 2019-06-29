الجيش الفلبيني يرجح فرضية التفجير الانتحاري في اعتداء استهدف قاعدة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 08:35 مساء

أعلن الجيش الفيلبيني السبت أن الاعتداء على قاعدة عسكرية في جنوب البلاد الذي تبناه تنظيم «داعش» وأدى إلى مقتل سبعة أشخاص، هو «هجوم انتحاري على الأرجح».

والتفجيرات الانتحارية نادرة بشكل عام في الفيليبين، لكنها استخدمت في تفجيرين كبيرين وقعا خلال عام، قامت بهما مجموعات متطرفة، وفق «فرانس برس».

ويشتبه خصوصاً بأن تكون جماعة أبو سياف خلف الاعتداء الذي وقع الجمعة في جزيرة جولو، وهي مرتبطة بتنظيم «داعش» ومسؤولة عن أكثر الهجمات دموية في البلاد.  وقال الناطق باسم الجيش رامون زاغالان إنّ الهجوم أدى إلى مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة تسعة آخرين، بينما قتل مدنيان، الأول كان على دراجته النارية والثانية تاجرة.   وقتل شخصان آخران لم تحدد هويتهما ربما يكونان المهاجمين.

وأكد ناطق آخر باسم الجيش الكولونيل جيرالد مونفورت «لا زلنا نحقق في الحادثة»، مضيفاً «أكثر الفرضيات الممكنة هي تفجير انتحاري». وأكدت مديرة «سايت»، وهو المرصد المتابع للحركات الجهادية، ريتا كاتز أنّ تنظيم «داعش» قال إن الهجوم نفذّه انتحاريان من عناصره.

ووقع الهجوم في المقر العام المؤقت للوحدة في ايندانان على جزيرة جولو، الذي يضم 1500 عنصر وجرى الانتقال إليه قبل أربعة أسابيع. ونشر المتطرفون صورة لشابين يقفان على جانبي الراية السوداء للتنظيم. ويتبنى تنظيم «داعش»بانتظام عمليات قتل تستهدف قوات حكومية.

وتعدّ جزيرة جولو معقلاً لجماعة أبو سيّاف التي استأنفت مانيلا حملتها ضدّها عقب هجوم انتحاري استهدف كاتدرائية جولو (21 قتيلاً) في يناير. وتبنى الهجوم في حينه تنظيم «داعش» الذي ترتبط به فصائل تابعة لجماعة أبو سيّاف.

وقالت السلطات إن تفجير الكاتدرائية وتفجيرا آخر استهدف نقطة تفتيش عسكرية في جزيرة باسيلان في يوليو 2018 هما على الأرجح هجمات انتحارية.  وتعد المناطق الجنوبية المسلمة معقلاً لجماعات مسلحة عديدة، بعضها مرتبط بعمليات تمرد دائرة منذ عقود.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة
علوم وتكنولوجيا
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر