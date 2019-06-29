سجينة بريطانية-إيرانية تنهي إضرابًا عن الطعام في طهران

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 03:34 مساء
نازانين زاغاري-راتكليف مع طفلتها، 10 يونيو 2016. (أ ف ب)

أنهت امرأة بريطانية-إيرانية مسجونة في طهران منذ العام 2016 بتهم العصيان، إضرابًا عن الطعام بدأته منذ 15 يومًا، على ما أعلن زوجها السبت.

وقال ريتشارد راتكليف زوج السجينة نازانين زاغاري-راتكليف، لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن زوجته تناولت عصيدة بالتفاح والموز، وفق «فرانس برس».

وتابع راتكليف الذي أضرب عن الطعام 15 يومًا أيضًا تضامنًا مع زوجته «أنا مرتاح لأنني لم أرد أن تفعل (نازانين) ذلك لفترة أطول». وقضى ريتشارد معظم هذه الأيام معتصمًا أمام السفارة الإيرانية في لندن، داعيًا مَن سيخلف رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي أن يجعل قضية زوجته أولوية. وبدأت زاغاري – راتكليف، البالغة 40 عامًا، إضرابها تزامنًا مع عيد ميلاد ابنتها غابرييلا الخامس.

وأُوقفت زاغاري-راتكليف في طهران في أبريل 2016 أثناء مغادرتها إيران بعد زيارتها أهلها رفقة ابنتها البالغة حينهًا 22 شهرًا. وحُـكم عليها بالسجن خمس سنوات لإدانتها بمحاولة قلب نظام الحكم.

وتنفي زاغاري - راتكليف التي تعمل لدى مؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية المتفرعة عن وكالة الصحافة الكندية البريطانية التي تحمل الاسم نفسه، هذه الاتهامات. وأدت قضيتها لتوتر كبير في العلاقة بين طهران ولندن، المورد الكبير للأسلحة لغريمة إيران الإقليمية السعودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهلي بنغازي يعود للأضواء العربية من «نصف موسم»
رياضة محلية
عبقري «آبل» يعتزم تأسيس شركة خاصة
علوم وتكنولوجيا
القيادة العامة: الأراضي الليبية تتعرض منذ ليلة البارحة لغزو تركي غاشم
ليبيا
موجة الحر الأوروبية.. 45 درجة في فرنسا وحرائق في إسبانيا ووفيات جديدة
دولى
بالفيديو.. جزائري ينقذ طفلة من موت محقق بتركيا
عربى
سياسية تركية معارضة تواجه السجن 17 عامًا بسبب تغريدات «مسيئة»
دولى
وفاة شاب جراء «ضربة شمس» في إسبانيا مع ارتفاع درجات الحرارة
دولى
كاركاتير حليم - مبادرات ومراحل انتقالية متجددة
كاريكاتير
«بوينغ» تغرق في أزمة جديدة للطائرة «737 ماكس»
اقتصاد
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل الفنان كاظم نديم
ثقافة وفن
24% ارتفاعًا في إيرادات النفط مايو الماضي
ليبيا
المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطباء السرطان في مرمى الخطر