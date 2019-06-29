ماكرون يرحب بالاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور لكنه يبقى «حذرًا» لجهة تنفيذه

إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحافي خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين (ا ف ب)

رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، بالتوصل إلى اتفاق ضخم للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (البرازيل والأرجنتين والأوروغواي والباراغواي)، مع إعرابه عن «الحذر» إزاء متابعة تنفيذه.

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي عقده على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في اليابان: «هذا الاتفاق جيد حاليًا، وهو في الاتجاه الصحيح لكننا سنكون حذرين جدًا»، مضيفًا أنه يرغب بـ«إجراء تقييم مستقل له»، وفق «فرانس برس».

وأضاف ماكرون: «أنه اتفاق جيد في الوقت الحاضر استنادًا إلى أخذ المفاوضين بعين الاعتبار وبشكل كامل لكل المطالب التي قدمناها».

وتابع مفصلاً ما ورد في الاتفاق، معتبرًا أنه جيد «لأنه يقر بتحديداتنا الجغرافية وهو الأمر المهم جدًا للمزارعين والذي لم يقم به أحد من قبل بشكل أفضل. وأيضًا لأن المعايير الثلاثة التي وضعناها وردت في النص: التقيد الواضح باتفاقية باريس (حول المناخ)» خاصة من قبل البرازيل وهو ما يحصل للمرة الأولى «على هذا المستوى في نص تجاري».

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وأضاف ماكرون: «والمعيار الثاني هو المتعلق بالتقيد بمعاييرنا البيئية والصحية، والثالث هو حماية فروعنا الحساسة في إطار الحصص التي وضعنا حدودها خاصة بالنسبة إلى البقر والسكر».

وقال الرئيس الفرنسي أيضًا: «يضاف إلى ذلك نقطة غاية في الأهمية: بند حماية يطبق على المنتجات الزراعية» الأمر الذي يعني «أنه في حال تعرض قطاع ما لزعزعة كبيرة من الممكن إطلاق آلية توقف تطبيق» العملية.

وأكد أن الحكومة ستكون «حذرة جدًا إزاء الصياغة النهائية للاتفاق، ولعملية تصديقه وخصوصًا آلية متابعته»، مضيفًا «كما فعلنا بالنسبة لاتفاق التبادل الحر مع كندا أريد أن اطلق خلال الأيام القليلة المقبلة تقييمًا مستقلاً وكاملاً وشفافًا خاصة حول البيئة والتنوع البيولوجي».

وسيتيح هذا الاتفاق إدخال نحو مئة ألف طن من لحم البقر من دول أميركا اللاتينية الأربع من دون فرض رسوم جمركية عليها.