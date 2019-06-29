كوريا الشمالية: عرض ترامب لقاء كيم «مثير للاهتمام»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 11:53 صباحا
ترامب وكيم (الإنترنت)

اعتبرت كوريا الشمالية السبت أن عرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب المفاجئ عقد لقاء مع زعيمها كيم جونغ أون «مثير للاهتمام»، لكنها أكدت عدم تلقيها طلبًا رسميًا بذلك بعد.

وجاء رد فعل بيونغ يانغ بعدما دعا ترامب الزعيم الكوري الشمالي لمصافحته في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين، حسب ما نقلت «فرانس برس».

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية عن نائب وزير الخارجية شو سون هوي قوله: «نرى أن الاقتراح مثير جدًا للاهتمام لكننا لم نحصل بعد على عرض رسمي في هذا الصدد».

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وأضاف: «أؤيد فكرة انعقاد اجتماعات القمة بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية) والولايات المتحدة عند الخط الفاصل، كما يريد الرئيس ترامب. سيشكل ذلك فرصة جديدة هامة لتعميق العلاقات الشخصية بين الزعيمين وتطوير العلاقات الثنائية بشكل إضافي».

وفي حال وافق كيم على العرض، فسيكون اللقاء هو الثالث بين الزعيمين في ظل المساعي لنزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

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