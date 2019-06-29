ترامب يشيد بـ«العمل الرائع» لولي العهد السعودي ويتجاهل أسئلة حول خاشقجي

ترامب وبن سلمان (الإنترنت)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت بـ«العمل الرائع» الذي يقوم به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، متجاهلاً من جهة أخرى أسئلة متكررة حول اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

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وقال ترامب لـ«صديقه» بن سلمان، وفق «فرانس برس»: «لقد قمتَ بعمل رائع»، وذلك خلال اجتماع بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان. وشدد على التغييرات الجارية في المملكة العربية السعودية «وبالخصوص ما قمتَ به من أجل النساء»، بحسب ما قال الرئيس الأميركي موجهًا كلامه إلى بن سلمان.

وعند سؤاله مرارًا عما إذا كان يعتزم مناقشة اغتيال خاشقجي بالقنصلية السعودية بأسطنبول في أكتوبر 2018، قام ترامب بتجاهل الأسئلة.

وكانت مقررة لدى الأمم المتحدة أكدت بوقت سابق في تقرير أنّ هناك أدلة كافية تربط ولي عهد السعودية بقتل خاشقجي، مطالبةً بتجميد الأصول الشخصية للأمير في الخارج. والتقرير أصدرته المقررة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار بعد تحقيق استمر ستة أشهر.

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ودعت كالامار الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية. وكالامار خبيرة مستقلة ولا تتحدث نيابة عن الأمم المتحدة. ورد عادل الجبير وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على التقرير معتبرًا أنه يتضمن «تناقضات واضحة وادعاءات لا أساس لها تطعن في مصداقيته».