ترامب يقترح لقاء كيم هذا الأسبوع في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 يونيو 2019, 01:35 صباحا

اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، خلال مشاركته في قمة مجموعة العشرين بأوساكا اليابانية، أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين خلال رحلته المقرّرة إلى سيول هذا الأسبوع.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر «بعد عدد من الاجتماعات المهمّة، بما في ذلك لقائي مع الرئيس الصيني شي، سأغادر اليابان متوجّهاً إلى كوريا الجنوبية (مع الرئيس مون).. أثناء وجودي هناك، إذا رأى زعيم كوريا الشمالية كيم هذه الرسالة، يمكنني أن أقابله على الحدود/المنطقة المنزوعة السلاح لمجرد مصافحة يده والقول مرحباً؟)!».

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