إيران تقدم شكوى للأمم المتحدة بخصوص الطائرة الأميركية المسيرة

صورة نشرتها القوات الجوية الأميركية في 20 يونيو 2019 لطائرة «أر كيو 4 غلوبال هوك» المسيرة. (فرانس برس)

أعلنت إيران الجمعة أنها قدّمت شكوى رسمية إلى مجلس الأمن في الأمم المتحدة ضد الولايات المتحدة بخصوص طائرة مسيّرة أميركية انتهكت مجالها الجوي.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم، عن نائب وزير الخارجية الإيراني غلام حسين دهقاني قوله إنّ إيران «قدّمت شكوى لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بعدما انتهكت طائرة تجسس مسيرة أميركية المجال الجوي الإيراني قبل أن يتم إسقاطها».

وتابع أنّ «الشكوى تذكر أن إيران تحتفظ بحق الدفاع عن مجالها الجوي ومواجهة أي انتهاك».

وبدأ التوتر بين البلدين مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في مايو 2018. وأعادت واشنطن فرض عقوبات قاسية على طهران.

وفرضت واشنطن مزيدًا من العقوبات الاقتصادية على طهران بعدما أسقطت الجمهورية الإسلامية طائرة مسيّرة في الخليج، بعد سلسلة من الاعتداءات الغامضة على ناقلات نفط قالت واشنطن إنّ إيران مسؤولة عنها.

ومذاك دخل البلدان العدوان في حرب كلامية، تصاعدت هذا الأسبوع بعدما أعلن ترامب فرض عقوبات جديدة بحق المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وأعلنت إيران في مايو الفائت أنها ستعلق تنفيذ بعض التزاماتها في الاتّفاق النووي في حال لم تتوصّل الدول الأخرى الموقّعة، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى حلّ خلال ستّين يوماً لتخفيف تأثير العقوبات الأميركيّة على القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَيْن.