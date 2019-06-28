بوريس جونسون لا يرى تقاربًا في العلاقات مع روسيا تحت رئاسة بوتين

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 04:54 مساء
بوريس جونسون يلوح لانصاره في الحزب المحافظ بعد تجمع انتخابي جنوب غرب بريطانيا. (فرانس برس)

أعرب بوريس جونسون المرشح الأوفر حظًا لخلافة تيريزا ماي على رأس الحكومة البريطانية، الجمعة عن تشاؤمه بتحقيق تقارب في العلاقات بين لندن وموسكو ما دام الرئيس فلاديمير بوتين في الحكم.

وتدهورت العلاقات بين البلدين منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال العام 2018 في إنجلترا، الأمر الذي نسبته لندن إلى موسكو، بحسب «فرانس برس».

واعتبر جونسون أن هذه القضية كانت أكبر «خيبة أمل» خلال توليه وزارة الخارجية البريطانية بين يوليو 2016 ويوليو 2018.

وقال خلال تجمع انتخابي «اعتقدت فعلًا أنه يمكن انتهاج سلوك صريح مع الروس لبناء علاقة جيدة (..) كنت متفائلًا جدًا، توجهت إلى موسكو (في 2017) رغم التحذيرات، حاولت بناء صداقة جديدة وشراكة جديدة لكن الأمر لم ينجح».

كذلك، انتقد جونسون تصريحات لبوتين في مقابلة مع صحيفة فايننشل تايمز اعتبر فيها الرئيس الروسي أن الأفكار التقدمية للديمقراطيات الغربية «عفا عنها الزمن». وقال «إنه مخطىء، إنه مخطىء تمامًا».

لكنه تدارك أن «بوتين ليس روسيا»، مضيفًا «هناك جيل شاب من الروس يريد الاصغاء إلى خطاب جديد، ويريد العمل في شكل مختلف».

وعلى هامش قمة مجموعة العشرين الجمعة، حضت تيريزا ماي بوتين «على الكف عن أفعاله المزعزعة للاستقرار وإلا لن يكون هناك تطبيع للعلاقات الثنائية»، وفق الناطق باسم داونينغ ستريت.

وكان اللقاء بين الجانبين الأول منذ أزمة تسميم سكريبال.

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