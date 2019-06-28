افتتاح قمة مجموعة العشرين رسميًا في أوساكا باليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 10:09 صباحا
حضور قمة مجموعة العشرين (الإنترنت)

افتتح قادة مجموعة الـ 20 قمتهم الجمعة في أوساكا باليابان، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكثر القمم التي تشهد انقسامات منذ سنوات. وافتتح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الاجتماع الذي ستهيمن عليه مناقشات مثيرة للجدل تتعلق بالتجارة والتوترات الجيوسياسية وتغير المناخ، وفق «فرانس برس».

وبدت الأجواء ودية في الدقائق الأولى، حيث ارتسمت الابتسامات على وجوه الزعماء خلال التقاط الصورة التقليدية. وتصافح الرئيسان الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جينبينغ قبيل التقاط الصورة.

ومع توجه الزعماء إلى الجلسة الأولى، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يهمس في أذن ترامب. وتركز الجلسة الأولى للاجتماع على الاقتصاد الرقمي، وستكون المخاوف بشأن الخصوصية والأمان مدرجة على جدول الأعمال.

وقال آبي لدى افتتاح الجلسة «حوَّلت الرقمنة بشكلٍ سريع جوانب مختلفة في مجتمعنا واقتصادنا».

ومن بين كل اللقاءات الثنائية، سيكون لقاء دونالد ترامب السبت مع نظيره الصيني شي جينبينغ عبارة عن قمة داخل القمة، إذ تدور مواجهة بين بكين وواشنطن من أجل ضمان الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية في العالم.

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