ترامب يشيد بـ«علاقاته الجيدة جدًا» مع بوتين

ترامب وبوتين (الإنترنت)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بـ«علاقاته الجيدة جدًا» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عند بدء محادثات ثنائية بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في أوساكا باليابان.

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وقال ترامب وفق «فرانس برس»: «إنه شرف كبير لي أن أكون مع الرئيس بوتين»، مضيفًا: «علاقاتنا جيدة جدًا»، علمًا أن آخر محادثات ثنائية بينهما جرت في يوليو 2018 في هلسنكي.

ويطغى على اللقاء الذي كان مرتقبا بشدة بين الرئيسين التحقيق في علاقات ترامب مع روسيا والجدل الذي تلا محادثاته الأخيرة مع سيّد الكرملين.

وردًا على سؤال وجهه إليه صحافيون في البيت الأبيض حول فحوى محادثاته المقررة مع بوتين قبيل توجهه إلى اليابان قال ترامب «لا شأن لكم». وقال الرئيس الأميركي: «سأجري محادثات جيدة جدًا معه»، مضيفًا «ما سأقوله له ليس من شأنكم».

وطغت على ولاية ترامب الرئاسية الشبهات بوجود روابط مع روسيا. وخلص التحقيق الذي أجراه المحقق الخاص روبرت مولر إلى وجود حملة روسية منظّمة للتأثير على الانتخابات الأميركية في عام 2016 والتي فاز فيها ترامب.

وكشف التحقيق وجود تواصل بين حملة ترامب وجهات روسية من دون إيجاد دليل على حصول تواطؤ. واعتبر ترامب أن تقرير مولر يشكل تبرئة كاملة له إلا أنه لا يزال يتعرّض لضغوط من قبل خصومه الذين يعتبرون أنه يحيط علاقته ببوتين بسرية كبيرة.

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وكان ترامب قد رفض في مؤتمر صحافي مشترك مع بوتين في هلسنكي العام الماضي انتقاد التدخل الروسي في انتخابات 2016 وقال إنه يعتقد ان بوتين صادق في نفيه.