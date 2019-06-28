بايدن: ترامب وضع الولايات المتحدة «بوضع رهيب»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 09:20 صباحا
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن يتحدث خلال إطلاق حملته الانتخابية في بنسلفانيا (ا ف ب)

اتهم المرشح الديمقراطي جو بايدن، الخميس، الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه وضع الولايات المتحدة في «وضع رهيب»، وذلك في الليلة الثانية من المناظرات الديمقراطية للانتخابات الرئاسية والتي تناقش مسائل الهجرة والرعاية الصحية وعدم المساواة الاقتصادية.

وقال نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، وفق «فرانس برس»: «دونالد ترامب وضعنا في موقف رهيب. لدينا تفاوتات كبيرة في الأجور».

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وبلغ أكبر نقاش سياسي في الولايات المتحدة منذ الحملة الانتخابية 2016، ذروته الخميس في المواجهة بين بايدن والمرشح الرقم اثنين بيرني ساندرز وثمانية مرشحين آخرين.

ورغم توجه ترامب إلى آسيا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين الأربعاء، إلا أنه شاهد الجولة الأولى من المناظرة في طائرته الرئاسية ولم يفوّت فرصة مهاجمة منافسيه عبر «تويتر» ووصف الأمسية بأنها «مملة».

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