ترامب تعليقًا على التوترات مع إيران: «لا داعي للعجلة»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 28 يونيو 2019, 08:56 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية : الإنترنت)

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أنه «لا داعي للعجلة» بما يتعلق بمسألة حل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران والتي أثارت مخاوف من نشوب صراع عسكري.

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وصرح ترامب في أوساكا، حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة بقمة مجموعة العشرين «لدينا كثير من الوقت. لا داعي للعجلة، يمكنهم أخذ وقتهم. لا يوجد إطلاقًا أي ضغط».

وأضاف وفق ما نقلت «فرانس برس»: «نأمل بأن ينجح الأمر بنهاية المطاف. إذا نجح، سيكون ذلك جيدًا، وبحال العكس، فإنكم ستسمعون بذلك». إلا أن تصريحات ترامب هذه تتناقض مع اللهجة العدائية التي اعتمدها في الأيام الماضية.

وتطرق الرئيس الأميركي الأربعاء إلى إمكان اندلاع حرب مع ايران لا يتوقع «أن تطول كثيرًا». وأعرب في مقابلة أجرتها معه «بزنس فوكس نيوز» عن أمله بـ«ألا يحصل ذلك»، قبل أن يضيف «لكننا في وضع قوي للغاية في حال حدوث أي شيء . ولن تطول (الحرب) كثيرًا. ولا أتحدث هنا عن إرسال جنود على الأرض».

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ثم عاد وأعلن في وقت لاحق أن القادة الإيرانيين سيكونون «أغبياء» و«أنانيين» إذا رفضوا التفاوض من أجل التوصل لاتفاق يجنبهم التعرض للعقوبات التي فرضتها واشنطن.

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