إطلاق نار أمام مسجد في بريست في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 يونيو 2019, 07:41 مساء

أعلنت مصادر مقربة من التحقيق، إطلاق أعيرة نارية أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غرب فرنسا الخميس، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح غير خطرة.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الحادث وقع بعد الساعة 16,00 بتوقيت فرنسا خارج المسجد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المجلس الرئاسي يطالب أهالي غريان بالتعاون مع قوات الحكومة والأجهزة الأمنية
ليبيا
قنونو يكشف تفاصيل عملية «السيطرة على غريان»
ليبيا
«ستراتفور» الأميركي: استمرار معارك طرابلس لكن يجب الحفاظ على صادرات النفط
ليبيا
استطلاع: غالبية الليبيين يعتقدون أن بلدهم أشبه بالديكتاتورية
ليبيا
حفتر يشرح استراتيجيته ودوره المستقبلي لمجلة إيطالية ويؤكد تصميمه على بلوغ ...
ليبيا
تسريب يكشف قرار لجنة حل أزمة الدوري الممتاز
رياضة محلية
الحكومة الموقتة تخصص 100 مليون دينار لمشاريع بلدية أجدابيا
ليبيا
قرقاش يدعو للعودة إلى العملية السياسية في ليبيا بوساطة الأمم المتحدة
ليبيا
رئيسة منبر المرأة من أجل السلام تطالب بموقف حازم ضد الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا
تحالف القوى الوطنية يعلن أبرز تفاصيل «مقترح إيقاف الاقتتال واستئناف العملية ...
ليبيا
بلغت تريليون ونصف دولار .. الديون الطالبية «حكم مؤبد» يثقل كاهل ملايين ...
منوعات
تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما يجب معرفته عن الروماتيزم