إطلاق نار أمام مسجد في بريست في فرنسا

أعلنت مصادر مقربة من التحقيق، إطلاق أعيرة نارية أمام مسجد في مدينة بريست، شمال غرب فرنسا الخميس، مشيرة إلى إصابة شخصين بجروح غير خطرة.
وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الحادث وقع بعد الساعة 16,00 بتوقيت فرنسا خارج المسجد.
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