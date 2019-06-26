أميركا تعلن اكتشاف خلل جديد في طائرات بوينغ 737 ماكس

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 11:43 مساء

أعلنت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية، الأربعاء، أنّها اكتشفت «مصدرا خطرا جديداً محتملاً» في طائرات بوينغ 737 ماكس، في نبأ يزيد من الشكوك المحيطة بموعد رفع الحظر عن تحليق هذا الطراز من الطائرات الذي سقطت منه طائرتان في حادثين متقاربين زمنياً أوقعا 346 قتيلاً.

وقالت الإدارة في بريد إلكتروني «سنرفع الحظر المفروض على الطائرة عندما نرى أنّه من الآمن القيام بذلك»، مشيرةً إلى أنّ «إدارة الطيران الفدرالية رصدت مؤخراً مصدرا خطرا جديداً محتملاً يجب على بوينغ أن تعالجه»، من دون أن توضح مكمن هذا الخلل بالتحديد، بحسب وكالة «فرانس برس».

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