الكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش أمينة عامة لمجلس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 09:54 مساء

انتخبت وزيرة الخارجية الكرواتية ماريا بيتشيفونيتش بوريتش الأربعاء أمينة عامة لمجلس أوروبا لولاية تستمر خمس سنوات، في وقت تعاني المنظمة الدولية المكلّفة الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية أزمة طويلة مع روسيا العضو فيها.

وقالت ليليان موري باسكييه رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا إنّ ماريا بيتشيفونيتش بوريتش انتخبت بأكثرية 159 صوتاً من أصل 268 عضواً أدلوا بأصواتهم خلال جلسة التصويت التي جرت في مقر المجلس في ستراسبورغ، وفق «فرانس برس».

وفازت الوزيرة الكرواتية بالمنصب بعدما هزمت نظيرها البلجيكي ديدييه رايندرز الذي حصل على 105 أصوات فقط. ولدى إعلان نتيجة التصويت علا الهتاف طويلاً في القاعة. وتتولى بيتشيفونيتش بوريتش منصبها الجديد في 18 سبتمبر خلفاً لرئيس الوزراء النروجي السابق ثوربورن ياغلاند الذي كان أول أمين عام في تاريخ المنظمة البالغ عمرها 70 عاماً يعاد انتخابه لولاية ثانية.

وينتخب الأمين العام لمجلس أوروبا لولاية مدّتها خمس سنوات، وهو مكلّف قيادة المنظمة وتمثيلها ومسؤول رسمياً عن «التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأنشطة والميزانية» التي بلغت قيمتها 437 مليون يورو هذا العام. ومجلس أوروبا منظمة لا تمتّ بصلة للاتحاد الأوروبي ومؤسساته، تضمّ 47 دولة تقع كلها في القارة العجوز، وتتمثّل مهمّته الرئيسية في الدفاع عن حقوق الإنسان والديموقراطية وسيادة القانون.

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