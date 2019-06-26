الرئيس العراقي يرفض «تورط» بلاده في صراع إقليمي جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 07:22 مساء

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، أن بلاده لا تريد «التورط» في صراع جديد في الشرق الأوسط، والمعاناة من التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة.

وقال الرئيس العراقي، في كلمة ألقاها في معهد «شاتام هاوس» في لندن على هامش زيارته المملكة المتحدة، «عاصرنا أربعة عقود من الاضطرابات. لا نريد إيجاد أنفسنا متورطين في حرب جديدة»، وفق «فرانس برس».

وعانى العراق منذ نحو أربعين عامًا صراعات متعاقبة، وحصارًا دوليًّا استمر لأكثر من عقد، كما من الغزو الأميركي، وختامًا من احتلال «المتطرفين» مناطق من البلاد لفترة امتدت نحو ثلاث سنوات. ورفض برهم صالح أن يشكل بلده «ساحة حرب بالوكالة» في وقت يستعر التوتر بين واشنطن وطهران. وقال: «نطلب من الجميع الهدوء... لا نملك ترف حرب أخرى».

وشرح الرئيس العراقي أن من «مصلحة بلادنا الحفاظ على علاقات طيبة مع إيران»، بينما تُعد من جهة أخرى «الولايات المتحدة شريكًا مهمًّا جدًّا للعراق». وكرر صالح أن العراق «لا يريد أن يكون ضحية صراع في الشرق الأوسط، إذ لم ننتهِ بعد من الحرب الأخيرة» ضد الإرهاب. ورغم أن بغداد أعلنت انتصارها على تنظيم «داعش»، فإن برهم صالح قال إنه لا ينظر إلى هذا النجاح على أنه مكتسب.

وأشار إلى أنه إذا كانت «الأمور تتحسن في العراق»، فإن الأولوية لـ«استقرار» البلد. والتقى صالح، الثلاثاء، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي أعربت عن الاستعداد «لتوفير دعم إضافي للقوات الأمنية العراقية والبيشمركة» في مواجهة التهديد الذي ما زال يشكله تنظيم «داعش»، وفق ناطق باسم «داونينغ ستريت».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منتخب مصر يستبعد لاعب «الرسائل الفاضحة» من أمم أفريقيا
رياضة عالمية
5 نصائح للحفاظ على إطارات السيارة صيفًا
سيارات
رئيسة منبر المرأة من أجل السلام تطالب بموقف حازم ضد الإفلات من العقاب في ليبيا
ليبيا
بلغت تريليون ونصف دولار .. الديون الطالبية «حكم مؤبد» يثقل كاهل ملايين ...
منوعات
تحالف القوى الوطنية يطلق مبادرة لحل الأزمة
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا والمراحل الانتقالية
كاريكاتير
شاب ليبي يوفر مأوى لقطط الشوارع «فاقدة البصر»
منوعات
تحطم مقاتلتين ألمانيتين اصطدمتا في الجو (فيديو)
دولى
بالصور: تحدي مصراتة بطل أفريقيا لـ«القدم المصغرة»
رياضة محلية
«فرونتكس» تسجل عملية اتجار بالبشر قرب لامبيدوزا وتوقيف المهربين قبالة الساحل ...
ليبيا
كشف تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية بمصرف التجارة والتنمية
ليبيا
بعد هجوم سبتمبر.. مقر مؤسسة النفط يعود للعمل (فيديو)
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب ظهور علامة «الإيرباج» في سيارتك