ترامب: ألمانيا «شريك مُقصر».. واقتصاد الصين ينهار

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألمانيا بأنها «شريك مُقصر في الدفاع عن حلف الناتو، ومساهماتها فيه»، في حين تدفع لروسيا مليارات الدولارات مقابل الطاقة.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس بزنس نيوز» اليوم الأربعاء، إن «ألمانيا تدفع مليارات الدولارات للحصول على الطاقة (..) يمنحون روسيا مليارات الدولارات (ورغم ذلك) يفترض بنا أن نحمي ألمانيا.. ألمانيا مقصرة»، حسب ما نقلت «فرانس برس».

واعتبر ترامب، أن الصين تريد اتفاقًا تجاريًا مع الولايات المتحدة لأن اقتصادها ينهار، إذ قال إن «اقتصاد الصين ينهار - يريدون إبرام اتفاق».