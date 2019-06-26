رئيسة الوزراء البريطانية: نريد محاسبة المسؤولين عن قتل «خاشقجي»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 02:45 مساء

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الأربعاء، إن بلادها تريد محاسبة المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وإن على السعودية التحقيق في مقتله بدقة ووفقًا للقوانين الدولية.

وقالت ماي في البرلمان «نريد حقًا أن نرى محاسبة على جريمة القتل المروعة هذه.. نتوقع من السعودية أن تقوم بالإجراءات الضرورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات للقوانين الدولية والوطنية»، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز».

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وأضافت «مثلما هو واضح فإننا نتابع التحقيق الجاري عن كثب... نتوقع أن يسير التحقيق وفقًا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، نشرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أجنيس كالامارد، تقريرًا مستفيضًا حول عملية القتل، قائلة إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجب أن يخضع لتحقيق جنائي.

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وقُتل خاشقجي في 2 أكتوبر الماضي في القنصلية بأيدي عناصر سعوديين تقول أنقرة إنهم أرسلوا من الرياض لتنفيذ القتل. وأغرق اغتيال خاشقجي السعودية في أزمة دبلوماسية خطيرة. وحتى الآن، وبعد 8 أشهر من مقتله لم يعثر بعد على جثته.

وتقول الرياض إن عملية الاغتيال نفذتها «عناصر خارج إطار صلاحياتهم». وتجري محاكمة 11 مشتبهًا بهم منذ 11 يناير في السعودية، وطلب المدعي العام حكم الإعدام لخمسة منهم.

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