بومبيو يلتقي رئيس الوزراء الهندي لمناقشة الخلافات التجارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 12:30 مساء
بومبيو في لقاء مع مودي في مقر إقامة رئيس الوزراء في نيودلهي في 26 يونيو 2019. (فرانس برس)


التقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مسعى للحفاظ على التحالف السياسي بين البلدين رغم الخلاف بينهما حول التجارة.

ووصل بومبيو إلى الهند مساء الثلاثاء بعد زيارته السعودية وأفغانستان في زيارة تستمرّ حتى صباح الخميس. والتقى مودي ثمّ نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكار.

وتعدّ الهند شريكًا طبيعيًا لواشنطن التي ترغب في احتواء قوة الصين المتزايدة في المنطقة. لكن سياسة «أميركا أولاً» التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب ولجوءه إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة بهدف إعادة الوظائف إلى بلاده، تثير غضب نيودلهي.

في المقابل، تثير الحمائية التي تعتمدها الهند تاريخيًا سخط واشنطن إلى درجة أن ترامب أطلق عليها تسمية «ملكة الرسوم الجمركية». ويعتبر منتقدو الهند أن «القيود التي تفرضها تمنع الشركات الأجنبية من المنافسة في هذه السوق الضخمة التي تعدّ 1,3 مليار نسمة».

وشهدت العلاقات بين البلدين مزيدًا من التدهور هذا الشهر عندما سحبت واشنطن من نيودلهي وضع شريك تجاري تفضيلي الذي كان يسمح لعملاق جنوب آسيا بتصدير كل عام ما قيمته 6 مليار دولار إلى الولايات المتحدة من دون دفع رسوم جمركية.

ورداً على ذلك، زادت الهند الرسوم الجمركية على 28 منتجًا مستوردًا من الولايات المتحدة.

وبحسب الصحافة الهندية، يُفترض أن تطلب نيودلهي من بومبيو إعفاءات جديدة للتمكن من شراء النفط الإيراني، بعد أن أُرغمت على وقف هذه العملية إثر انتهاء مهلة الإعفاء السابق في مايو.

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