زعيمة الديمقراطيين الاشتراكيين في الدنمارك تتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة يسارية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 يونيو 2019, 11:07 صباحا
زعيمة الديموقراطيين الاشتراكيين في الدنمارك ميته فريديريكسن في 6 يونيو 2019. (فرانس برس)

أعلنت زعيمة الديمقراطيين الاشتراكيين في الدنمارك، ميته فريديريكسن، أنها ستشكل حكومة أقلية بعد التوصل إلى اتفاق مع ثلاثة أحزاب من اليسار ويسار الوسط، وذلك بعد أسابيع على إجراء الانتخابات العامة.

وقالت فريديريكسن التي ستصبح رئيسة وزراء في بلد تعتبر فيه حكومات الأقليات أمرًا عاديًا: «الآن وصلنا إلى الهدف المنشود (...) لقد أظهرنا أنه عندما يصوّت الدنماركيون كما فعلوا، فإن غالبية جديدة يمكن أن تحول آمالهم إلى أفعال»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وفاز الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض بانتخابات 5 يونيو كما هو متوقع، ليطيح برئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسين الذي كان يرأس حكومة أقلية أيضًا. 

وقالت فريديريكسن إنها «ستقدَم الاتفاق مع الأحزاب اليسارية الذي يتألف من 18 صفحة الأربعاء، حيث يتوقع أن يتم الكشف عن الحكومة الجديدة الخميس».

وأضافت أنها «وثيقة سياسية الأولى من نوعها في العالم، والتي تحدد بالفعل الطموحات الخضراء».

وتابعت أنه «سوف نطوَر خطة مناخية، وقانونًا ملزمًا حول المناخ ونقلّص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 70%».

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